Стинг отменил концерт в Бельгии из-за ухудшения самочувствия
• 10:30 • 9 июля 2019
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Врач порекомендовал артисту в первую очередь озаботиться вопросами собственного здоровья
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RRwebyePnPk)
Британский музыкант Стинг не выступит на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем с самочувствием. Информация об отмене концерта появилась в микроблоге певца.
— Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте (Бельгия) сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача, — поясняется в Twitter артиста.
Также уточняется, что в ближайшее время будет опубликована вся необходимая информация о возврате билетов.
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