Группа «Ласковый май» объявила о «пожизненном» отказе от гастролей в Грузии
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявил об отказе от гастролей в Грузии после скандальной выходки ведущего Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2».
Напомним, 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес президента России. После этого пользователи Сети обвинили Габунию в том, что из-за его поступка отношения двух стран могут ухудшиться еще больше. Генеральный директор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего согласился.
Разин призвал остальных российских артистов также «последовать примеру» и не приезжать в Грузию.
— Группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии, — написал представитель коллектива в Instagram.
После инцидента на «Рустави 2» президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Лоза призвал перестать общаться с грузинами после выходки Габунии.
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