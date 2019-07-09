Лоза призвал перестать общаться с грузинами после выходки ведущего Габунии

Певец Юрий Лоза прокомментировал скандал на грузинском телеканале «Рустави 2».

Напомним, что 7 июля ведущий канала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес президента России. После этого пользователи Сети обвинили Габунию в том, что из-за его поступка отношения двух стран могут ухудшиться еще больше. Генеральный директор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего согласился.

Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.

В свою очередь российский бард отметил в личном микроблоге, что его заинтересовала не брань ведущего, а реакция властей страны.

— Да уж, воистину «слово — не воробей». В любой цивилизованной стране за подобную выходку канал был бы немедленно закрыт, а на ведущего было бы заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни — только тогда власти при соответствующих извинениях сохранили бы лицо, — подчеркнул музыкант.

Он также выразил уверенность, что русофобию в стране никто не намерен искоренять, при этом без применения жестких мер в отношении Тбилиси Грузия продолжит искать поддержку у стран Запада.

Вместе с тем Лоза предлагает свое решение проблемы.

— Что делать нам? Да ничего. Развести руками, перестать туда ездить и прекратить с ними общаться, — написал артист в Facebook.

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