Грузинский телеканал прервал вещание после брани в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави 2» временно прекратил вещание — это произошло после того, как ведущий авторской программы Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина.
Как заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, вещание приостановлено до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность сотрудников канала: у его здания собрались сотни человек с требованием уволить телеведущего, сообщает РИА Новости.
Ранее поступок телеведущего осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее мнению, он не имеет ничего общего с патриотизмом и защитой интересов Грузии.
Однако Гварамия отказался принести извинения за нецензурные высказывания своего сотрудника.
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