Пригожин рассказал о разочаровании в грузинах после инцидента на «Рустави-2»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал инцидент с оскорблениями в адрес президента РФ на грузинском телевидении, обвинив ведущего Георгия Габунию в «вопиющем невежестве».
Ранее журналист в эфире раскритиковал президента России Владимира Путина, позволив себе нецензурную лексику.
— Если такое хамство общественность «проглотит», буду очень расстроен и разочарован в людях, — заявил Пригожин на своей странице в Instagram.
По его мнению, поведение Габунии не соответствует нормам человеческой морали и этики. Продюсер подчеркнул, что грузины ассоциируются у него с «аристократичностью и благородством» , а такие инциденты портят репутацию целого народа.
Напомним, 7 июля ведущий авторской программы на телеканале «Рустави-2» Габуния начал передачу с брани в адрес Владимира Путина. Поступок журналиста осудили многие люди, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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