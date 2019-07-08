Госдума рекомендовала кабмину рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии
• 21:55 • 8 июля 2019
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Проект заявления нижней палаты парламента опубликован в понедельник, 8 июля
Фото: АГН "Москва"
Государственная дума России в связи с недружественными действиями со стороны Грузии рекомендовала рассмотреть целесообразность введения специальных экономических мер к стране. Соответствующий проект заявления опубликован в электронной базе данных на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 8 июля.
Также соответствующие предложения рекомендовано внести президенту России.
Напомним, отношения между Россией и Грузией резко обострились в конце июня. Ситуацию усугубила выходка грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего российского лидера Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
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