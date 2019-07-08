Диана Гурцкая призвала власти Грузии извиниться за оскорбления в адрес Путина
Власти Грузии должны принести официальные извинения президенту России Владимиру Путину. С таким мнением выступила заслуженная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая.
— Это очень позорно. Меня просто оторопь взяла, когда я услышала выступление журналиста. Подобные высказывания в адрес кого-либо на телевидении просто недопустимы. Совершенно неважно, проблемы ли с психикой у журналиста или это осознанная провокация и жажда геростратовой славы. Оценку его действиям должны дать власти и правоохранительные органы Грузии, — считает Гурцкая.
По мнению артистки, обойтись стандартными «сожалениями» не удастся, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца.
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