Басилашвили прокомментировал оскорбительные высказывания Габунии в адрес Путина
Оскорбительные слова телеведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина недопустимы и могут спровоцировать конфликт между странами. Такое заявление в комментарии «360» высказал советский и российский актер Олег Басилашвили.
Он подчеркнул, что каждый ведущий должен понимать, что на нем лежит огромная ответственность. Он должен понимать, что говорит, что делает и какие могут быть последствия.
— Это безобразие, которое порочит не только самого ведущего, но и весь грузинский народ, который с большой симпатией относится к России, — отметил артист.
7 июля телеведущий Георгий Габуния начал программу с оскорбительных заявлений в адрес Владимира Путина. Жители столицы Грузии возмутились такими словами и устроили митинг с требованием уволить журналиста.
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