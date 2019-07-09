Собчак выступила в защиту Путина после оскорблений грузинского ведущего

Светская львица Ксения Собчак вступилась за президента России Владимира Путина, которого оскорбил грузинский телеведущий в эфире канала «Рустави 2».

Напомним, 7 июля ведущий Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес президента России. После этого пользователи Сети обвинили Габунию в том, что из-за его поступка отношения двух стран могут ухудшиться еще больше. Генеральный директор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего согласился.

Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.

В свою очередь Собчак заявила в личном микроблоге, что оскорблять российского лидера — это недостойное поведение.

— Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции, — написала телеведущая в Telegram.

При этом она сравнила поступок Габунии с выходкой подростка, который пишет на заборе нецензурное слово и радуется.

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