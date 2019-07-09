Работу по благоустройству 50 общественных пространств проведут в Подмосковье

• 10:55 • 9 июля 2019
Поделиться:
0
doc76567zzi7msfo00j24t
В муниципалитетах региона появятся новые пешеходные зоны, скверы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Работу по благоустройству 50 общественных пространств планируют провести в Московской области в 2019 году.
На проведение работ выделено более 5 миллиардов рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
В муниципалитетах регионах появятся новые пешеходные зоны, скверы, зоны отдыха, скейт-парки.
Работы проведут в рамках реализации проекта по созданию комфортной городской среды, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Читайте также: Петр Бирюков рассказал о благоустройстве набережных Москвы
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:509 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019
06:299 июля 2019
06:129 июля 2019
05:539 июля 2019
05:349 июля 2019
05:169 июля 2019
04:559 июля 2019
04:359 июля 2019
03:219 июля 2019
01:489 июля 2019
00:549 июля 2019
00:379 июля 2019
00:199 июля 2019
23:568 июля 2019
22:408 июля 2019
21:288 июля 2019
20:558 июля 2019
20:188 июля 2019
20:068 июля 2019
19:198 июля 2019
19:158 июля 2019
19:078 июля 2019
18:598 июля 2019
18:218 июля 2019
18:198 июля 2019
18:158 июля 2019
18:028 июля 2019
17:498 июля 2019
17:498 июля 2019
17:438 июля 2019
17:338 июля 2019
17:288 июля 2019
16:438 июля 2019
16:228 июля 2019
16:048 июля 2019
15:368 июля 2019
15:318 июля 2019
14:478 июля 2019
14:468 июля 2019
14:388 июля 2019
14:218 июля 2019