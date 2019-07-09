«Ева — не аутист!»: Милявская возмутилась высказываниям фанатов о своей дочери

Недавно российская певица Лолита Милявская участвовала в программе «Эксклюзив», где рассказала о том, как поклонники порой оскорбляют ее своей бестактностью.

Фанаты часто обвиняют артистку в том, что она якобы бросила свою дочь и отдала ее бабушке. Певица объяснила: много лет назад одна журналистка переврала слова Милявской, и с тех пор все начали думать, что ее ребенок — аутист.

Артистка объяснила, что у Евы со здоровьем все в полном порядке.

— В какой-то момент мне надоело доказывать, что ребенок, рожденный недоношенным, не является больным. Ева — не аутист! — возмутилась певица.

Милявская заявила, что она не бросала своего ребенка. Певица объяснила Еве, что работа очень важна и она не может постоянно находиться рядом. При этом дочь отправилась к бабушке только тогда, когда мать убедилась, что ребенок не будет нуждаться в любви.

Ева появилась на свет в 1999 году весом 1200 граммов, когда Милявская была на пятом месяце беременности.

Сейчас дочь певицы поступила на филологический факультет Варшавского университета. Артистка поддерживает Еву во всех ее начинаниях.

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