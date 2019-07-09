Оливер Стоун взял интервью у Владимира Путина для фильма о кризисе на Украине

Американский режиссер Оливер Стоун взял интервью у президента России Владимира Путина в рамках создания документального фильма под названием «В борьбе за Украину».

Стоун обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе. Речь идет о вооруженном конфликте между кораблями Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, которые с применением оружия задержали судна Военно-морских сил Украины, предпринявшие попытку пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Это произошло 25 ноября 2018 года. В результате 24 украинских моряка были задержаны и арестованы.

Как рассказал режиссеру Путин, произошедшее является провокацией экс-президента Украины Петра Порошенко, который спланировал подрывные действия, чтобы обеспечить успех собственной предвыборной кампании.

— [Петр Порошенко] знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения, — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что Порошенко мог ввести особое положение на территории всей Украины или же вовсе отложить выборы.

— Хотелось во что бы то ни стало удержать власть, — заключил Владимир Путин. Соответствующая информация приведена на сайте Первого канала.

Отметим, что фильм Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенка посвящен событиям после Майдана 2013 года и кризису на Украине. Лента получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.

Премьера картины состоится на канале «Россия 1» 19 июля в 21:00.

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