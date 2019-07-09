Тимофей Маякин: Международные военно-музыкальные фестивали объединяют людей

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Корреспондент «ВМ» поговорил с начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации — главным военным дирижером генерал-майором Тимофеем Константиновичем Маякиным о подготовке к фестивалю и о состоянии военных оркестров в нашей стране.

— Расскажите читателям, что значит быть главным военным дирижером и музыкальным руководителем фестиваля «Спасская башня»? Какова структура Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации? Сколько военных оркестров входит в ВОС ВС РФ? В чем заключается ваша работа?

— Сегодня Военно-оркестровая служба — это два военно-учебных заведения. Первое — это Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова, которое готовит специалистов со средним профессиональным образованием. Воспитанники этого училища традиционно открывают военные парады на Красной площади и являются бессменными участниками фестиваля «Спасская башня». Второе учебное заведение — это Военный институт (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, который готовит специалистов с высшим образованием. Кроме того, Военно-оркестровая служба представлена тремя образцовыми военными оркестрами — Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации, Центральным концертным образцовым оркестром Военно-морского флота имени Н.А. Римского-Корсакова и Военным образцовым оркестром Почетного караула. Также в структуру Военно-оркестровой службы входят военные оркестры военно-учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Руководство военными оркестрами на местах осуществляют начальники военно-оркестровых служб военных округов, а общее руководство возложено на начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации — главного военного дирижера. Такова структура Военно-оркестровой службы ВС РФ.

— А хотя бы в двух словах: каково это — управлять сводным оркестром, в котором больше полутора тысяч музыкантов?

— Полторы тысячи музыкантов собираются вместе только в составе сводного оркестра в рамках фестиваля «Спасская башня». Основным же мероприятием, к которому каждый военный оркестр ежегодно очень серьезно готовится, являются парады Победы в городах-героях и городах воинской славы. Во время парада Победы на Красной площади сводный военный оркестр состоит из девятисот человек. Подготовка к этому мероприятию начинается задолго до его начала. После того как становится известен состав и порядок прохождения пеших и механизированных колонн, а также состав авиационных групп, мы начинаем работать над формированием музыкального сопровождения для каждой части парада. Сначала проводятся занятия с военными дирижерами: мы показываем, чему надо уделить особое внимание и как необходимо работать со своими оркестрами. Затем военные дирижеры уезжают в воинские части для подготовки своих коллективов. И уже после этого военные оркестры встречаются в конце марта для формирования и подготовки сводного военного оркестра. Задача начальника Военно-оркестровой службы — главного военного дирижера — организовать и проверить работу руководителей каждого коллектива и свести ее в единое целое. Конечно, одному человеку было бы не под силу управлять таким количеством музыкантов без помощи военных дирижеров, которые управляют каждый своим оркестром. То же самое касается полуторатысячного оркестра, который выступает на фестивале «Спасская башня». Руководители каждого коллектива — это профессиональные музыканты, и они являются моими помощниками.

— Давайте поговорим об уровне мастерства. По-вашему, в каком состоянии сегодня находятся военные оркестры?

— Музыканты военных оркестров занимаются по специальной программе подготовки. Она предусматривает изучение как музыкальных, так и военных предметов. Одна из задач главного военного дирижера — это ежегодная проверка состояния военно-оркестровых служб военных округов. Проверка заключается в том, что каждый военный дирижер представляет исполнение своим коллективом произведений служебно-строевого и концертного репертуаров и показывает плац-концерт. Кроме того, мы проверяем индивидуальную подготовку каждого музыканта — как теоретическую, так и практические навыки владения инструментом. Так вот, проверки последних лет показывают, что уровень подготовки наших военных оркестров растет. Этому, я считаю, способствует в том числе и проведение военно-музыкальных фестивалей. Кроме того, этому способствует и проведение смотров-конкурсов военных оркестров, которые проходят раз в пять лет. На сегодняшний день каждый военный оркестр способен выполнять возложенные на него задачи.

— Если мы будем говорить о музыке в целом, то в принципе можно разделять музыку на военную и всю остальную или нет? Если можно, то где грань проходит? Военный оркестр может исполнять современную музыку или он должен быть консервативным?

— Я думаю, музыку нельзя разделять на военную и «другую». Военный оркестр — это уникальный коллектив, который может исполнять не только марши и вальсы — музыку, которую слушатели привыкли воспринимать как «военную», но и произведения других жанров: и классическую музыку, и джазовую, и рок, и эстрадные композиции. Наши лучшие коллективы с честью это делают.

— Поговорим о фестивале «Спасская башня». Чем он удивит в этом году?

— Фестиваль «Спасская башня» в этом году пройдет уже в двенадцатый раз — как и каждый год, это будет грандиозное мероприятие. Что касается стран-участниц, то в этом году в фестивале примут участие Кельтский оркестр волынок и барабанов из Евросоюза, Военно-симфонический оркестр из Египта, два коллектива из Норвегии, Духовой оркестр альпийских стрелков из Италии, Центральный военный оркестр Китая, наши ближайшие соседи — образцово-показательный оркестр вооруженных сил Республики Беларусь и оркестр Нацгвардии Казахстана с ротами почетного караула, военный оркестр из Азербайджана с фольклорной группой. Кроме того, участие примет оркестр самообороны из Японии, оркестр из Турции, военный оркестр из КНДР, оркестр из Республики Корея. Глядя на этот состав, можно с уверенностью сказать, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» объединяет людей из разных уголков мира.

Россию на фестивале представят: Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, оркестры Росгвардии, Образцовый оркестр МЧС и военные оркестры Вооруженных сил РФ — Центральный военный оркестр Минобороны России, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Н.А. Римского-Корсакова, Военный образцовый оркестр Почетного караула, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и, естественно, любимцы фестиваля — оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова совместно с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации

Мы как организаторы преследуем каждый год одну и ту же цель: хотим максимально показать возможности приглашенных коллективов — наших гостей.

— В СМИ была информация, что финал смотра-конкурса военных оркестров (проводится раз в пять лет ВОС ВС РФ — прим. редактора) пройдет во время фестиваля «Спасская башня» на Красной площади. Расскажите, как проводится этот конкурс, какие оркестры могут принять в нем участие, кто попал в финал и как он будет проходить?

— Смотр-конкурс проходит в два тура. В прошлом году мы провели отборочный тур. Тогда более чем из 50 оркестров было отобрано 12 коллективов. В августе они приедут в Москву и будут соревноваться за право занять призовые места. 28 августа на Красной площади с утра оркестры будут показывать служебно-строевой репертуар и плац-концерты. 29 и 30 августа коллективы продемонстрируют концертный репертуар в Центральном академическом театре Российской армии. После этого жюри подведет итоги. Лучшие оркестры смогут принять участие в вечерних представлениях фестиваля.

— То есть некоторые участники фестиваля, можно сказать, еще не определены?

— Да, каждый день с 28 по 30 августа в рамках вечерних представлений фестиваля будут выступать участники смотра-конкурса военных оркестров.

— Военные оркестры сейчас дают большое количество концертов в московских парках и садах в рамках программы «Военные оркестры в парках». Почему это важно?

— Как я уже говорил, военный оркестр — это универсальный коллектив, который может выступать при любой погоде, в любых условиях, на любых площадках. Необязательно выступление должно проходить в концертном зале, на специально оборудованной сцене. Поэтому уже четвертый сезон военные оркестры выступают в парках Москвы в рамках программы «Военные оркестры в парках города», которую проводит дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны России и правительства Москвы. Москвичи и гости столицы очень тепло принимают военных музыкантов. Концерты пользуются все большей популярностью. Люди приходят, чтобы отдохнуть с семьей, потанцевать, послушать хорошую живую музыку. Именно для этого проект и задумывался. Из СМИ люди узнают, что армия России сейчас находится на подъеме: вооружение развивается, новые образцы техники поступают в войска. А благодаря таким выступлениям люди видят, что армия — это не только мощь вооружения, но и мощь духа. Это замечательно. Так и должно быть.

— Много ли сейчас внимания уделяют музыке в военном ведомстве? Важна ли и насколько музыка для поднятия военно-патриотического настроения?

— Важность военной музыки для поднятия патриотического духа проверена историей. Военные оркестры на постоянной основе появились еще при Петре I, тогда их ввели в штаты полков. История подтверждала и продолжает подтверждать, что военачальники, которые уделяют внимание военной музыке, на поле боя, как правило, наиболее успешны. Суворов сказал: «Музыка нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет его шаг, по ней мы танцуем и на самом сражении. Музыка удваивает, утраивает армию». В свое время я изучал архивы и наткнулся на один документ времен Великой Отечественной войны — приказ, который подписал наш великий полководец Георгий Константинович Жуков, о награждении особо отличившихся воинских частей штатами военных оркестров. И штаты эти были довольно большие.

На сегодняшний день Министерство обороны Российской Федерации уделяет должное внимание военной музыке. Это заключается в снабжении военных оркестров, в обеспечении их музыкальными инструментами. Самое главное — наши образцовые коллективы имеют возможность гастролировать по всей стране, по воинским частям, в самые отдаленные уголки нашей Родины.

— Сейчас растет фестивальное движение в нашей стране. Военно-музыкальных фестивалей становится все больше и больше. Какие, по вашему мнению, заслуживают внимания? И чем эти фестивали друг от друга отличаются?

— Каждый фестиваль по-своему уникален, поэтому расставлять места нельзя. Ежегодно фестивальное военно-музыкальное движение начинается на Дальнем Востоке. Первым в году проходит фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске. После этого фестивальную эстафету принимает Тамбов. Кстати, это единственный город, где есть аллея военных музыкантов. Там установлены памятники великим военным музыкантам — Василию Агапкину, Илье Шатрову и Валерию Халилову. На фестивале в Тамбове не возводится трибунный комплекс. На берегу реки Цны есть склоны, где и располагаются зрители и слушают музыку. Получается «живой амфитеатр». После проходит фестиваль в Петербурге, потом в Казани. А затем в конце августа в сердце России на Красной площади вот уже 12 лет проходит фестиваль «Спасская башня». И завершается фестивальный год в Южно-Сахалинске в конце сентября.

Все фестивали интересны. Знаменательно, что в последние годы аудитория слушателей расширяется. Если при проведении первых фестивалей залы и трибуны не полностью заполнялись, то сейчас практически нигде не бывает свободных мест. Популярность растет, география фестивалей в нашей стране с каждым годом расширяется, и это здорово.