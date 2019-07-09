Военный суд приговорил к колонии трех человек за попытку теракта в Московской области
Трое участников группировки ИГИЛ* были 9 июля приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет за попытку организовать террористический акт на территории Московской области.
Кроме того, одним из пунктов обвинения является вербовка сторонников для совершения дальнейших преступлений.
Имена осужденных: Анзор Тлупов, Бахтовар Туйчиев и Манучехр Туйчиев. Первого приговорили к 13 годам заключения, второго – к 10, третьего – к 15.
Подсудимые признаны виновными в попытке осуществления в одном из мест массового скопления людей в Московском регионе теракта, участии в террористическом сообществе, а также в деятельности организации, признанной на территории РФ террористической, передает «Интерфакс».
Ранее Тлупов и один из Туйчиевых уже были судимы.
*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация
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