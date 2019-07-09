Канал «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, останется в штате и не будет уволен. Об этом сообщил гендиректор компании Ника Гварамия в интервью «Громадьске».
Он утверждает, что цель журналиста была «легитимная», однако он просто выбрал неверную подачу. Руководство канала посчитало это неприемлемым, в связи с чем отстранило Габунию от эфира на два месяца. По истечении этого срока он вернется к работе.
Напомним, 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. После этого пользователи Сети обвинили Габунию в том, что из-за его поступка отношения двух стран могут ухудшиться еще больше.
Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.
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