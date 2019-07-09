Женщина скончалась во время операции в одной из столичных клиник
• 12:04 • 9 июля 2019
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Полиция решает вопрос о привлечении врачей к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: https://pixabay.com/ru/
Пациентка одного из медицинских центров, расположенных в Пресненском районе , скончалась во время гинекологической операции.
Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в правоохранительных органах.
По сообщению, трагедия случилась во время внепланового оперативного вмешательства. Скончавшейся в медицинском центре женщине было 37 лет.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Далее будет решаться вопрос о привлечении врачей к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины.
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