По просьбе жительницы на фасаде дома установили поливочный кран

Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась по адресу, чтобы разобраться в ситуации.

Цветочные клумбы видны издалека. Они занимают все пространство между третьим и четвертым подъездами. Пушистые кустарники, фиттонии, хосты, бархатцы, фиалки — чего здесь только нет. Причем композиция еще и оформлена маленькими и крупными камнями. Все это выглядит, как работа команды ландшафтных дизайнеров.

— Если бы я жила на первом этаже, то поливать клумбы не составило бы труда, — отмечает Светлана Ивановна. — Но я живу высоко, и каждый день спускать вниз ведра с водой мне очень тяжело. Приходится просить о помощи соседей. Если бы здесь был поливочный кран, то я легко справлялась бы сама.

Из подъезда выходит пожилой мужчина. Представляется Игорем Ивановичем.

— Этими клумбами у нас любуется весь двор. Когда их не было, тут была одна сплошная свалка — соседи выбрасывали мусор прямо из окна. Появились цветы — мусорить перестали. Теперь красота.

Благое дело нельзя оставить без поддержки. Просьбу Светланы Боровиковой мы передали в управу района Бирюлево Восточное. Уже на следующий день пришел ответ о том, что работы выполнены.

— Мы рассмотрели обращение жительницы и приняли решение помочь ей в уходе за клумбами. Наши сотрудники вы ехали на место и оборудовали поливочный кран, — сообщил глава управы Кирилл Канаев.

Мы снова отправились на место, чтобы убедиться в том, что поливочный кран установлен. Действительно, один из продухов на фасаде дома приоткрыт — из него виднеется белый поливочный шланг с клапаном.

Проверяем на исправность: рычажок поворачивается, вода льется. Все работает! В этот же день в адрес нашей редакции пришли слова благодарности от Светланы Ивановны. Она сказала, что теперь с поливочным краном ей удастся воплотить в жизнь новые идеи по оформлению клумб.

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