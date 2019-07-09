Сверхзвуковой деловой самолет «Туполев» испытают в 2019 году
В России испытают модель сверхзвукового делового самолета разработки «Туполева» со сниженным уровнем звукового удара. Эксперимент планируется провести до конца 2019 года.
Известно, что для проверки технических качеств самолета будет использована аэродинамическая труба Т-313 Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук.
— Это необходимо для определения параметров звукового удара на крейсерском режиме полета, — объяснили в пресс-службе авиапрома.
Сообщается, что «Туполев» подготовит электронную геометрическую модель сверхзвукового самолета с минимальным уровнем звукового удара.
Напомним, что зимой Владимир Путин рассмотрел идею создания российского пассажирского сверхзвукового самолета вместе с представителями общественности в Казани. Президент объяснил, что такая идея возникла у него после наблюдения за испытаниями модернизированного ракетоносца Ту-160. Об этом сообщает «Интерфакс».
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