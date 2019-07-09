Система сигналов, снижающая вероятность авиакатастроф, создана в России
Концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал систему воздушных сигналов (СВС-Л), которая позволяет сократить вероятность аварий и авиакатастроф. Об этом сообщил гендиректор компании Николай Колесов.
— Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости, — рассказал гендиректор.
Он добавил, что изобретение позволит минимизировать вероятность неправильных показаний приборов в кабине, а также неадекватной работы автоматических систем управления полетом.
Отмечается, что в механизме впервые использован лазерный измеритель скорости. Его преимущество в том, что он потребляет меньше мощности для обогрева, чем распространенные в настоящий момент приемники полного давления.
Демонстрация системы состоится в авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском (Подмосковье). Об этом пишет РИА Новости.
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