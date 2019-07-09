Московские школьники и студенты взяли 92 «золота» на чемпионате «Молодые профессионалы»
Школьники и студенты из учебных заведений Москвы завоевали 92 золотые медали на седьмом интеллектуальном чемпионате «Молодые профессионалы». Состязание умов прошло в Казани.
Столичная команда стала абсолютным лидером по количеству завоеванных медалей. Данную информацию 9 июля передает Информационный центр правительства Москвы со ссылкой на городской Департамент образования и науки.
В августе 2019 года, также в Казани, состоится Мировой чемпионат WorldSkills. В состав сборной России вошли 18 представителей Москвы. Столица будет представлена по нескольким компетенциям, в частности: проектирование интерфейсов, разработка решений с использованием блокчейн-технологий и не только.
Добавим, что в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» в 2018 году вошли 27 колледжей Москвы.
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