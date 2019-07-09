Возможность украсить родной город цветами есть у каждого

Цветущая Москва открыта всем, на улицах, площадях и бульварах можно посетить 42 выставочных сада, созданных ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира. Шесть площадок расположено на Арбате. Одну из них оформила участница студенческого конкурса Полина Соломатина. Ее проект «Страница 19» представляет собой открытую книгу, металлическая конструкция которой заполнена растениями, травой, деревом и стеклом. Под скамейками посетителей ждет сюрприз — ящики с книгами, а любители цифровых книг могут, не отходя от площадки, подключиться к электронной библиотеке благодаря Wi-Fi.

Студенты и учащиеся колледжей уже облюбовали это место. Не менее популярны проект Патрисии Гарсиа Алайо «Выше крыши», автор которого демонстрирует, как сильна природа, и площадка «Оригами» компании «Елки», где в сад заложена идея геометрических фигур. Вечерами ломаная дорожка, садовая мебель, декоративная металлическая ширма искусно подсвечиваются, создавая непередаваемую игру теней и света.

Стать участником любительского конкурса цветников и создать свою клумбу на одной из 1475 площадок может каждый. Для этого в начале августа нужно заявить о своем желании и пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте фестиваля, указав фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, округ и район. Впрочем, тем, кто не успеет подать заявку, можно попытать удачу в день проведения конкурса на самой площадке — вдруг останутся свободные места. Конкурс начнется в 10 часов утра и продлится 8 часов. Организаторы обеспечат конкурсантов специальной формой, инвентарем и растениями (георгины, котовник, овсяница, шалфей).

Победители, которых выберут конкуренты, получат садовые аксессуары и цифровые планшеты. Остальным достанутся памятные подарки.

Читайте также: По просьбе жительницы на фасаде дома установили поливочный кран