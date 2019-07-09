Второй этап мотосоревнований Stunt Zaruba прошел в Москве

Едва ступив на территорию мотошколы, каждого встречал рев моторов и скрежет резины об асфальт — участники во всю готовились к началу соревнования. Зрители окружали плотными рядами барьеры вокруг трассы, пытаясь найти наиболее выгодное место. Увидеть захватывающее дух зрелище собралось немало людей разных возрастов — от детей до пенсионеров, но всех их объединяло одно — искра в глазах и восхищение от происходящего.

Соревнование проходило в трех этапах. Сперва — прохождение трассы с препятствиями, где каждый участник должен был показать свое умение преодолевать трамплины, балансировать на спортивных «качелях» и многое другое. Второй частью стал мотофристайл — каждому спортсмену отводилось ровно две минуты на то, чтобы показать все свои лучшие трюки, удивить публику и, конечно же, судей, которые тщательно отбирали райдеров для третьей, заключительной части.

Каждый участник должен был показать свое умение преодолевать трамплины, балансировать на спортивных «качелях» и многое другое Фото: Лука Якушечкин, специально для «Вечерней Москвы»

В качестве финального этапа был выбран самый непредсказуемый формат — Game of S.T.U.N.T, в котором приняли участие пятеро лучших спортсменов. Суть этого поединка в том, что каждый участник должен повторить трюк за своим товарищем, если ему не удается выполнить заданный элемент — он получает одну букву. Тот, кто набирает все буквы (S.T.U.N.T) — выбывает из игры. Таким образом и была определена тройка победителей: бронзу взял москвич Григорий Талдыкин, серебро — Рыбалко Денис, прибывший к нам из города Сочи, а почетное золото получил Калинин Фома из Санкт-Петербурга? и теперь именно он будет сражаться с лучшими райдерами мира за честь страны на Stunt Masters Cup — 2019.

Увидеть захватывающее дух зрелище собралось немало людей разных возрастов Фото: Лука Якушечкин, специально для «Вечерней Москвы»

«Своим выступлением я доволен, мероприятие прошло очень здорово. Погода тоже хорошая и под вечер солнышко вышло — все здорово!» — поделился своими впечатлениями о соревновании (или как его называют мотолюбители — «заруба») победитель в беседе с «Вечерней Москвой».

Помимо призовых мест, победители получили денежные сертификаты, подарки от спонсоров проекта и бесценную любовь публики. Также судьи отметили высокий спортивный уровень всех участников и хорошие условия для проведения подобных состязаний — что неудивительно, ведь именно на этой территории проходят обучение в мотошколе как новички, так и профессионалы, желающие усовершенствовать уровень своей езды.

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