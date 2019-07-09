Второй этап мотосоревнований Stunt Zaruba прошел в Москве
Едва ступив на территорию мотошколы, каждого встречал рев моторов и скрежет резины об асфальт — участники во всю готовились к началу соревнования. Зрители окружали плотными рядами барьеры вокруг трассы, пытаясь найти наиболее выгодное место. Увидеть захватывающее дух зрелище собралось немало людей разных возрастов — от детей до пенсионеров, но всех их объединяло одно — искра в глазах и восхищение от происходящего.
Соревнование проходило в трех этапах. Сперва — прохождение трассы с препятствиями, где каждый участник должен был показать свое умение преодолевать трамплины, балансировать на спортивных «качелях» и многое другое. Второй частью стал мотофристайл — каждому спортсмену отводилось ровно две минуты на то, чтобы показать все свои лучшие трюки, удивить публику и, конечно же, судей, которые тщательно отбирали райдеров для третьей, заключительной части.
В качестве финального этапа был выбран самый непредсказуемый формат — Game of S.T.U.N.T, в котором приняли участие пятеро лучших спортсменов. Суть этого поединка в том, что каждый участник должен повторить трюк за своим товарищем, если ему не удается выполнить заданный элемент — он получает одну букву. Тот, кто набирает все буквы (S.T.U.N.T) — выбывает из игры. Таким образом и была определена тройка победителей: бронзу взял москвич Григорий Талдыкин, серебро — Рыбалко Денис, прибывший к нам из города Сочи, а почетное золото получил Калинин Фома из Санкт-Петербурга? и теперь именно он будет сражаться с лучшими райдерами мира за честь страны на Stunt Masters Cup — 2019.
«Своим выступлением я доволен, мероприятие прошло очень здорово. Погода тоже хорошая и под вечер солнышко вышло — все здорово!» — поделился своими впечатлениями о соревновании (или как его называют мотолюбители — «заруба») победитель в беседе с «Вечерней Москвой».
Помимо призовых мест, победители получили денежные сертификаты, подарки от спонсоров проекта и бесценную любовь публики. Также судьи отметили высокий спортивный уровень всех участников и хорошие условия для проведения подобных состязаний — что неудивительно, ведь именно на этой территории проходят обучение в мотошколе как новички, так и профессионалы, желающие усовершенствовать уровень своей езды.
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