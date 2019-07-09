На выборах в Мосгордуму можно будет проголосовать через браузеры «Яндекс» и «Спутник»

Этой осенью, 8 сентября, пройдут выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва. Впервые проголосовать за кандидата можно будет в режиме онлайн через два безопасных браузера «Яндекс.Браузер» и «Спутник», сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что сайты традиционно используют защиту с использованием сертификата, выданного иностранными центрами сертификации.

— Портал mos.ru, на котором будет 8 сентября осуществляться электронное голосование, будет поддерживать как отечественные сертификаты, выданные российскими центрами сертификации, так и иностранные, — сказал он.

При этом Костырко отметил, что ограничений по использованию других браузеров нет. Человек сам может выбрать, с помощью какого будет голосовать. Голосование, подчеркнул он, будет работать на любом устройстве.

— Но гарантировать полную безопасность передачи данных мы будем для пользователей «Яндекс.Браузера» и браузера «Спутник», — заявил Костырко, добавив, что сайт mos.ru и отечественные браузеры установят безопасное соединение с защитой как пересылаемого пакета данных, так и канала между пользователем и порталом.

Благодаря этому, отметили в департаменте, уровень безопасности голосования будет максимально высокий.

— Секретный ключ преобразует передаваемую информацию при помощи алгоритма шифрования, который одобрен ФСБ России и соответствует ГОСТу, — уточнил замруководителя Департамента информационных технологий.

Напомним, что Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Так, отдать свой голос за кандидата не выходя из дома смогут жители Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), Бибирево, Лианозово, Северный, Чертаново Центральное и Южное. Участие в голосовании дистанционным способом добровольное.

Кстати, такой формат голосования уже применяется в других странах, например, в Эстонии, Швейцарии, США и Великобритании. Ранее онлайн-голосование проходило в Волгоградской области в 2009 году и в Одинцове в 2010.

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