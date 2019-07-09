Начальник спорткоманды ЦСКА: В нашем клубе слабых нет
Вторые Европейские игры завершились 30 июня в Минске. Две самбистки Центрального спортивного клуба армии Екатерина Оноприенко и Татьяна Казенюк стали золотыми призерами соревнований, в очередной раз доказав, что ЦСКА — один из сильнейших клубов России.
Начальник спортивной команды ЦСКА по дзюдо и самбо, майор Вооруженных Сил России Алексей Поддубный в интервью argumenti.ru рассказал о работе клуба.
Он подчеркнул, что тренерский коллектив ЦСКА состоит из квалифицированных тренеров с большим опытом работы. Для спортсменов в ЦСКА созданы лучшие условия для тренировок.
Алексей Поддубный отметил, что среди претендентов на членов команды клуба ЦСКА высокая конкуренция. Чтобы попасть в команду, нужно иметь опыт международных стартов с хорошим результатом
— Выделить кого-то одного из команды сложно, потому что все они – спортсмены высокого уровня. В команде нет слабых, — отметил Поддубный.
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