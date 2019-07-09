Сенатор от Челябинской области пояснила причины своей отставки
• 13:16 • 9 июля 2019
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Ирина Гехт возвращается на работу в свой регион
Фото: council.gov.ru
Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт назвала причину окончания своей работы в Федеральном собрании.
Парламентарий сообщила, что она возвращается на работу в свой регион.
— С четверга приступаю к выполнению обязанностей первого заместителя губернатора Челябинской области. С этим все и связано, — заявила Гехт в комментарии ФАН.
Ранее сенатор занимала должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Окончательное решение о прекращении ее полномочий будет принято на заседании верхней палаты российского парламента 10 июля.
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