Подписчики обвинили Евгения Плющенко в хвастовстве

Евгений Плющенко славится любовью к демонстрации роскошной жизни. Фигурист часто выставляет на своей странице в Instagram фото с дорогими автомобилями, а также делится с поклонниками фотографиями с отпусков. Реакция на такие откровения возникает неоднозначная. Некоторые радуются за знаменитость, а кто-то считает, что он попросту хвастается перед более бедным слоем общества.

Так, на днях Плющенко опубликовал новое фото со своими иномарками.

— Угадаете, на какой ласточке сегодня? На Porsche Panamera или на Porsche Cayenne? — заинтриговал подписчиков спортсмен.

Не всем пользователям социальной сети понравилась публикация фигуриста. Многие посчитали, что он кичится дорогими автомобилями в тот момент, когда большая часть страны ездит на дешевых машинах.

— Завтра на работу. Не могу определиться на какой ласточке добраться: на троллейбусе или на автобусе? — саркастично ответила одна из подписчиц.

— Евгений, я всегда думал, что вы воспитанный и образованный человек. Но, видимо, деньги меняют многих людей. И вы, судя по всему, попали в их число, — разочаровался пользователь Сети.

Плющенко решил не молчать в ответ на нападки комментаторов и выставил следующий пост с обращением к каждому, кого он возмутил своими публикациями.

Под очередным фото с автомобилями он написал:

— Кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку. Белая — моей жены, черная — моя. Мы являемся амбассадорами бренда Porsche. Все, что я имею, заработал своим здоровьем и своим трудом. Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом, — заявил фигурист.

Помимо этого, Плющенко отметил, что хорошо помнит прежнюю жизнь с нехваткой денег, поэтому сейчас занимается благотворительностью.

Тем не менее слова спортсмена не успокоили бурю в комментариях под его постами, и подписчики продолжили его критиковать за хвастовство.

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