Подписчики обвинили Евгения Плющенко в хвастовстве
Евгений Плющенко славится любовью к демонстрации роскошной жизни. Фигурист часто выставляет на своей странице в Instagram фото с дорогими автомобилями, а также делится с поклонниками фотографиями с отпусков. Реакция на такие откровения возникает неоднозначная. Некоторые радуются за знаменитость, а кто-то считает, что он попросту хвастается перед более бедным слоем общества.
Так, на днях Плющенко опубликовал новое фото со своими иномарками.
— Угадаете, на какой ласточке сегодня? На Porsche Panamera или на Porsche Cayenne? — заинтриговал подписчиков спортсмен.
Не всем пользователям социальной сети понравилась публикация фигуриста. Многие посчитали, что он кичится дорогими автомобилями в тот момент, когда большая часть страны ездит на дешевых машинах.
— Завтра на работу. Не могу определиться на какой ласточке добраться: на троллейбусе или на автобусе? — саркастично ответила одна из подписчиц.
— Евгений, я всегда думал, что вы воспитанный и образованный человек. Но, видимо, деньги меняют многих людей. И вы, судя по всему, попали в их число, — разочаровался пользователь Сети.
Плющенко решил не молчать в ответ на нападки комментаторов и выставил следующий пост с обращением к каждому, кого он возмутил своими публикациями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку!Белая -моей жены,черная-моя.Мы являемся друзями (амбассадорами) бренда Porsche @porschenewsroom_russia !Все что я имею,я заработал своим здоровьем и своим трудом!Я не отжал,не украл,заплатил все налоги государству,откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!Я отработал гигантское кол-во шоу за всю свою жизнь.Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тыс билетов для малоимущих семей,фондам и инвалидам!!4 Олимпийские Медали и остальные титулы -это не только слава,но и 16 операций, которые я прошёл и тяжелейшее восстановление,после которого я ещё продолжаю кататься!Я знаю,что такое нищета,я знаю, что такое собирать бутылки,но я счастлив за тех,кто работает и добивается того,что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим!Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим,когда он пашет на льду с утра до вечера.Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду,я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своём деле!Научитесь быть счастливыми не только за себя,но и хоть иногда за других,и тогда и у Вас,я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!
Под очередным фото с автомобилями он написал:
— Кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку. Белая — моей жены, черная — моя. Мы являемся амбассадорами бренда Porsche. Все, что я имею, заработал своим здоровьем и своим трудом. Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом, — заявил фигурист.
Помимо этого, Плющенко отметил, что хорошо помнит прежнюю жизнь с нехваткой денег, поэтому сейчас занимается благотворительностью.
Тем не менее слова спортсмена не успокоили бурю в комментариях под его постами, и подписчики продолжили его критиковать за хвастовство.
Читайте также: Число подписчиков Ольги Бузовой в «Инстаграме» достигло 16 миллионов