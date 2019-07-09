Фестиваль садов и цветов пройдет в парке Музеон
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2019 пройдет в столице с 10 по 21 июля. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Крупнейший в России международный фестиваль в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна состоится в парке Музеон.
— Moscow Flower Show — это неделя высокой моды садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представят новые тенденции в ландшафтной индустрии, — отметили в ведомстве.
Гости фестиваля смогут посетить лекции, семинары и тренинги. Отдельные мероприятия подготовили для юных москвичей.
В департаменте добавили, что впервые на площадке фестиваля пройдет Международный конкурс топиарного искусства Topi-Art. В нем примут участие российские и зарубежные мастера, а еще запланирован День воды — он призван привлечь внимание к проблемам экологии, охране окружающей среды и сохранения водных ресурсов.
Юные горожане смогут поучаствовать в конкурсе детских проектов «Планета цветов» и создать сад своими руками.
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