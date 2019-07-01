Более 400 деревьев из Китая высадят в столичном парке «Хуамин»
Парк «Хуамин», расположенный на территории Останкинского района в столице, распишут художники из Китая. Они займутся оформлением фасадов домов, являющихся частью зоны отдыха.
Орнаменты выполнят в красном, зеленом и голубом цветах. Особое внимание дизайнеры, художники и архитекторы уделят арке главного входа. Там установят традиционные для Китая фигурки зверей.
— Парковый ансамбль будет максимально аутентичным, его украсят строения в традиционном стиле Северного Китая с присущим ему декором и орнаментом. Это будут домики, объединенные в ансамбль, и небольшие беседки для отдыха, — цитирует официальный сайт мэра Москвы главного столичного архитектора Сергея Кузнецова.
Добавим, что на территории «Хуамина» высадят 430 деревьев, которые растут в Шанхае, Пекине и не только.
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