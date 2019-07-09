Заявления протоиерея Смирнова о женской глупости потеряли актуальность
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сделал следующее заявление:
— Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость, — считает протоиерей, уточнив, однако, что «женщина гораздо более терпелива и в ней больше любви».
Мы уже слышали его перлы, что «настоящие мужики остались только в спецназе», «незамужним россиянкам за мужчинами нужно ехать в Китай и Африку» и прочее.
В Сети на слова Смирнова отреагировали относительно спокойно. Вопрос «кто умнее» перед нами уже давно не стоит, потому что ответ на него уже дали наука, статистика, маркетинг и само общество.
Женщины занимают все больше мест на госслужбе, их голоса слышны в Госдуме, в Общественной палате России женщин все больше. Доля женщин увеличивается в науке и крупных управленческих конкурсах вроде «Лидеров России», а маркетинг и вовсе львиную долю средств и внимания тратит на женщину-потребителя. Если бизнес ориентирован на женщин, значит, она платежеспособна. Таковы реалии сегодняшнего потребительского общества.
Мы сегодня — прямые потомки советского строя, который уравнял мужчину и женщину. Пока большевики остервенело взрывали церкви, прорывными темпами развивалась эмансипация. Мухина показала рабочего и колхозницу, которые по силе и телосложению мало чем отличались друг от друга, а женщина была то с веслом, то с мечом.
Религия была признана темным пережитком прошлого, наука (доказавшая, что женщины ничуть не глупее мужчин), напротив, рванула вперед. По данным «Википедии», самый умный на свете человек — женщина, Мэрилин вос Савант, американская писательница, драматург и журналист. По другим данным, самая умная женщина планеты — болгарка Даниэла Симидчиева: она имеет пять степеней магистра, ее IQ — 192.
По теории Геодакяна, эволюция на мужчинах экспериментирует, а все более проверенное вкладывает в женщин: среди мужчин больше гениев и умственно отсталых, тогда как у женщин интеллект распределен ровнее. Ум — это хорошая память, аналитический склад и желание развиваться. Если у женщин мозг работает по-другому, это не значит, что она глупее, ум от гендера не зависит совершенно.
Сегодня церковь должна искать ответы на другие вопросы. Неважно, кто умнее. Важно, как сегодняшнему человеку перестать ожесточаться? Как не потерять себя? Сегодняшний тренд на индивидуализм и многочисленные соцсети расхолаживает и рассыпает внимание, во многом делая его шаблонным и клиповым. Люди теряются в многочисленных эмоциях, которые через край выплескиваются в комментариях сотен новостей. Они редко бывают логичными или полезными, потому что за конструктивом должно стоять действие, а мы — народ ленивый.
Сегодня сериалы и медиа выдвигают на первый план людей с сильными и деструктивными эмоциями: в моде обижаться, быть депрессивной жертвой, социопатом, агрессором, да кем угодно. Обычным человеком быть скучно, надо иметь грехи, попутно раздражаясь и злясь на дороги, пробки, погоду, ближних. Как стабилизироваться и стать счастливым? Как отринуть злобу? Это один из главных вопросов, стоящих перед нами, и хорошо бы каждому из нас поскорее найти свой ответ на этот вопрос.
Как церковь будет поднимать эти вопросы и через какие источники информации транслировать возможные ответы — пока не понятно. Возможно, появится новый тип мессианства, где вопросы страждущих будут собираться в Facebook, ВК, СМИ, чтобы широко распространять ответы. Возможно, за каждой крупной социальной проблемой в соцсетях будут закреплены священники (своего рода соцсеть-приход), где они спокойно и взвешенно будут работать с главными человеческими страхами онлайн. В век пиара и маркетинга, когда до любого могут достучаться СМС и нативной рекламой, по-настоящему важное (а поиск ответов на вечные вопросы, безусловно, относится к важному) остается вне Сети. И церковь как-то должна это исправлять.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»