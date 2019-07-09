Заявления протоиерея Смирнова о женской глупости потеряли актуальность

Неважно, кто умнее — мужчина или женщина. Сегодня церковь должна искать ответы на другие вопросы.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сделал следующее заявление:

— Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость, — считает протоиерей, уточнив, однако, что «женщина гораздо более терпелива и в ней больше любви».

Мы уже слышали его перлы, что «настоящие мужики остались только в спецназе», «незамужним россиянкам за мужчинами нужно ехать в Китай и Африку» и прочее.

В Сети на слова Смирнова отреагировали относительно спокойно. Вопрос «кто умнее» перед нами уже давно не стоит, потому что ответ на него уже дали наука, статистика, маркетинг и само общество.

Женщины занимают все больше мест на госслужбе, их голоса слышны в Госдуме, в Общественной палате России женщин все больше. Доля женщин увеличивается в науке и крупных управленческих конкурсах вроде «Лидеров России», а маркетинг и вовсе львиную долю средств и внимания тратит на женщину-потребителя. Если бизнес ориентирован на женщин, значит, она платежеспособна. Таковы реалии сегодняшнего потребительского общества.

Мы сегодня — прямые потомки советского строя, который уравнял мужчину и женщину. Пока большевики остервенело взрывали церкви, прорывными темпами развивалась эмансипация. Мухина показала рабочего и колхозницу, которые по силе и телосложению мало чем отличались друг от друга, а женщина была то с веслом, то с мечом.

Религия была признана темным пережитком прошлого, наука (доказавшая, что женщины ничуть не глупее мужчин), напротив, рванула вперед. По данным «Википедии», самый умный на свете человек — женщина, Мэрилин вос Савант, американская писательница, драматург и журналист. По другим данным, самая умная женщина планеты — болгарка Даниэла Симидчиева: она имеет пять степеней магистра, ее IQ — 192.

По теории Геодакяна, эволюция на мужчинах экспериментирует, а все более проверенное вкладывает в женщин: среди мужчин больше гениев и умственно отсталых, тогда как у женщин интеллект распределен ровнее. Ум — это хорошая память, аналитический склад и желание развиваться. Если у женщин мозг работает по-другому, это не значит, что она глупее, ум от гендера не зависит совершенно.

Оскорблениями русскую женщину лучше не сделаешь Фото: скриншот видео на Youtube

Сегодня церковь должна искать ответы на другие вопросы. Неважно, кто умнее. Важно, как сегодняшнему человеку перестать ожесточаться? Как не потерять себя? Сегодняшний тренд на индивидуализм и многочисленные соцсети расхолаживает и рассыпает внимание, во многом делая его шаблонным и клиповым. Люди теряются в многочисленных эмоциях, которые через край выплескиваются в комментариях сотен новостей. Они редко бывают логичными или полезными, потому что за конструктивом должно стоять действие, а мы — народ ленивый.

Сегодня сериалы и медиа выдвигают на первый план людей с сильными и деструктивными эмоциями: в моде обижаться, быть депрессивной жертвой, социопатом, агрессором, да кем угодно. Обычным человеком быть скучно, надо иметь грехи, попутно раздражаясь и злясь на дороги, пробки, погоду, ближних. Как стабилизироваться и стать счастливым? Как отринуть злобу? Это один из главных вопросов, стоящих перед нами, и хорошо бы каждому из нас поскорее найти свой ответ на этот вопрос.

Как церковь будет поднимать эти вопросы и через какие источники информации транслировать возможные ответы — пока не понятно. Возможно, появится новый тип мессианства, где вопросы страждущих будут собираться в Facebook, ВК, СМИ, чтобы широко распространять ответы. Возможно, за каждой крупной социальной проблемой в соцсетях будут закреплены священники (своего рода соцсеть-приход), где они спокойно и взвешенно будут работать с главными человеческими страхами онлайн. В век пиара и маркетинга, когда до любого могут достучаться СМС и нативной рекламой, по-настоящему важное (а поиск ответов на вечные вопросы, безусловно, относится к важному) остается вне Сети. И церковь как-то должна это исправлять.

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