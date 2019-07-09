Метеоролог назвал сложной ситуацию с гречихой в России
• 14:37 • 9 июля 2019
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Российская Федерация является самой крупной в мире страной по производству гречихи
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во время пресс-конференции, которая прошла 9 июля, заявил о сложной сложившейся в России ситуацией с гречихой.
По его словам, в некоторых регионах, в том числе на юге Алтайского края, агрокультуру очень поздно посадили.
- Условия были неподходящие, примерно через месяц можно будет давать прогноз, - цитирует Вильфанда «Интерфакс».
Стоит отметить, что Российская Федерация является самой крупной в мире страной по производству гречихи, при этом половина посевных территорий находится на Алтае, то есть в регионе, на который указал метеоролог.
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