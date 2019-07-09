Метро до загса довезет: столичные молодожены отказались от свадебного кортежа

Идея прокатиться в день свадьбы не на лимузине, а на метро появилась неслучайно. Александр и Юлия — сотрудники Московского метрополитена. Оба работают поездными диспетчерами, организовывают движение поездов.

— На работе мы оперативные сотрудники, наша задача быстро реагировать на все возникающие ситуации, а вот в плане семьи решение мы принимали очень медленно, — смеется Юлия.

Возлюбленные несколько лет общались только по рабочим вопросам, хотя давно испытывали симпатию друг к другу.

— Когда я только пришел на стажировку, к нам в отдел зашла Юля, — вспоминает Александр. — В тот момент она жевала яблоко. Увидев ее, я понял, что никакая другая девушка мне уже никогда не будет интересна.

— Саша мне тоже понравился, но я как девушка не делала первый шаг. Ждала инициативы от него, — добавляет невеста.

Встречаться начали благодаря случаю. У Юли дома сломался душ… — И я рассказала об этом Саше. Он предложил помощь.

И с тех пор, уже семь месяцев, мы не расстаемся ни на день.

Предложение руки и сердца Александр сделал Юлии на играх КВН, которые устраивает Московский метрополитен.

Пассажиры реагировали очень позитивно, улыбались, фотографировали и поздравляли Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"

— Моя команда каждый год выигрывала, а в этот раз заняла второе место, — вспоминает Юлия. — И кто-то рядом пошутил, что Чингаевой больше нельзя играть в КВН. Саша не растерялся и парировал: «В следующем году она уже будет Михайловской». Так и случилось предложение.

Теперь, когда отношения оформлены, молодожены мечтают о детях.

Расписывались в Медведковском загсе, а затем — спустились в метро на станции «Медведково» и поехали кататься, принимая поздравления от попутчиков.

Пассажиры реагировали очень позитивно, улыбались, фотографировали и поздравляли.

В результате своей свадебной поездки на метро, признаются молодожены, они получили гораздо больше позитива, поздравлений и улыбок, чем ожидали. Гости, приглашенные на свадьбу, ни капли не удивились идее молодых прокатиться на метро: ведь среди них тоже было много сотрудников метрополитена.

КСТАТИ

В День семьи, любви и верности, Московский метрополитен поздравил пары, которые сложились на работе и теперь вместе не только трудятся, но и строят семью.