Подмосковные летние фестивали посетили 40 тысяч человек

• 15:18 • 9 июля 2019
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Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках за два дня посетили более 10 тысяч человек
Фото: телеканал «360»
Летние фестивали в Московской области посетили уже 40 тысяч человек, сообщает «360».
Как сообщила министр культуры региона Нармин Ширалиева, рекорд посещаемости побил V Международный фестиваль искусств имени Чайковского, который прошел в Клину. Его посетили 28 тысяч человек.
Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках за два дня посетили более 10 тысяч человек.
Оба фестиваля в этом году отметили пятилетие.
Летний сезон фестивалей в Подмосковье еще не окончен. Так, с 9 по 11 августа в Истре пройдет Сырный и фермерский фестиваль.
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