Самая пожилая жительница США раскрыла секрет долголетия
• 16:23 • 9 июля 2019
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Алелия Мерфи отметила, что и сейчас продолжает вести здоровый образ жизни
Фото: Скриншот с видео
Старейшая жительница США 114-летняя Алелия Мерфи рассказала, в чем заключается секрет ее долголетия, сообщает МИР 24.
По ее мнению, чтобы прожить такую долгую жизнь, необходимо соблюдать простые правила с юности: правильно питаться, заниматься спортом, не пить и не курить.
Женщина отметила, что и сейчас продолжает вести активный образ жизни и часто встречается с друзьями. Она также отметила, что в ее рационе присутствует много овощей и фруктов. Единственная слабость американки — сладости, которые она иногда себе позволяет.
Еще один совет, который дала Алелия Мерфи: «Верьте в Бога и будьте порядочным человеком».
Источник: mir24.tv
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