Владимир Путин прокомментировал оскорбление его грузинским журналистом
Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с оскорбившим его журналистом грузинского телеканала «Рустави 2» Георгием Габунией. Соответствующий вопрос был задан главе государства во время его визита в Екатеринбург во вторник, 9 июля.
— Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше, — заявил Владимир Путин.
Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского лидера во время эфира одной из программ телеканала «Рустави 2» 7 июня. В результате журналист был на два месяца отстранен от работы, возмущение в связи с инцидентом выразили президент и премьер-министр Грузии, передает РИА Новости.
Российский МИД, комментируя ситуацию с грузинским журналистом, назвал ее открытой провокацией грузинских радикальных сил.
Читайте также: Президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина ведущим