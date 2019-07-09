Президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина ведущим
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не идти на поводу у радикально настроенных сил республики. Об этом она заявила в ходе брифинга в Тбилиси.
— Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям, — подчеркнула президент. Об этом пишет ТАСС.
Стоит отметить, что 7 июля русофобские настроения в Грузии приобрели новую форму выражения. Так, в прямом эфире телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния оскорбил президента РФ Владимира Путина, использовав в своей речи мат.
Выходка журналиста вызвала негодование как стороны обывателей, так и со стороны самого президента и премьер-министра республики. В результате Габуния отстранили на два месяца от работы.
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