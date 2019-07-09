Эксперт прокомментировал решение Путина не вводить санкции против Грузии
Заявление Владимира Путина об отказе от торговых санкций в отношении Грузии стратегически верное. Такое мнение высказал в комментарии ФБА «Экономика сегодня» директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.
9 июля президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу». Лидер российского государства призвал «не предпринимать ничего, что навредило бы двусторонним отношениям с Грузией».
Владимир Путин также отметил, что антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые ничего не понимают в истории, передает Nation News.
Эксперт Станислав Тарасов отмечает, что Владимир Путин понимает, что торговые санкции России станут приговором Грузии, и оценивает все последствия ввода подобных ограничений. В случае санкционных ограничений в Грузии может повториться украинский сценарий 2014 года — силовой госпереворот на фоне массовых беспорядков, передает rueconomics.ru.
— Потому перед принятием решения об экономическом ударе по Грузии стоит проанализировать все за и против, просчитать последствия, — пояснил эксперт.
Читайте также: Президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина ведущим