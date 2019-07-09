Орнитолог рассказала, чем может быть опасно кормление голубей для человека

Мэрия Магадана ввела штрафы за кормление голубей до пяти тысяч рублей. Подобный шаг, по мнению региональных властей, должен сделать город чище. Почему горожане так любят кормить птиц, к чему это может привести и откуда взялись голуби в послевоенной Москве, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Практический психолог Александр Журавлев считает, что мы живем в режиме жесточайшей урбанизации.

— Есть дефицит общения с живым, эту потребность надо удовлетворять. Самое простое — покормить кошку, птицу. Мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть. Есть и педагогический эффект привития любви к животным. Накормил — значит, сделал хорошо, но это анахронизм. Стремление накормить и подтвердить участие и положительную карму — это самое простое и доступное, что передавалось из поколения в поколение, — считает психолог.

Директор по развитию «Союза охраны птиц России», орнитолог Елена Зубакина заявила, что от такого кормления есть проблемы:

— Увеличивается количество голубей в городах. В начале ХХ века в Москве голубей было немного, а после войны их практически не осталось. Проблема создана людьми, птицы были завезены к молодежному фестивалю в 1957 году, голуби пожинают плоды недомыслия человека, — отметила орнитолог.

По ее словам, контакт людей и птиц в городах может привести к болезням горожан:

— Кормить птиц не надо, их надо подкармливать в период холодов, их закармливают пшеном, чипсами, кусками хлеба. Первое, с чем сталкиваются после такого, — растет число крыс. Второе — у голубей ослаблен иммунитет. Они подвержены инфекционным заболеваниям, которые опасны и для человека, если тот потрогает оперение. Я не знаю, велик ли риск, но он есть. Осенью и весной мы видим много явно нездоровых голубей, — подытожила Зубакина.

Архитектор, специалист в области градостроительства и архитектуры Илья Заливухин считает, что штрафы едва ли смогут решить проблему:

— Есть специальные технологии, отпугивающие птиц от архитектуры. Но есть и то, что может повредить птицам во время миграций в черте города — зеркальные стекла, о которые бьются птицы. Это надо учитывать при проектировке зданий. Хорошо, когда люди кормят животных, я не вижу в этом ничего плохого. Не очень понятно, почему именно в Магадане приняли такой закон, видимо, птицы мешают городским чиновникам, — считает Заливухин.

Краевед, историк Михаил Коробко отметил, что в городах должны быть специальные места для кормления птиц:

— Явно Магадан решил себя считать крупным культурным городом вроде Венеции. Он достаточно дальний, с голубями проблемы во всех городах, но не всегда это решается удачно. При желании можно сделать площадь с голубями, но там надо убираться несколько раз в сутки. Пока мы этот механизм не придумали, нам не нужна такая площадь. Площадь предполагает и памятники, которые птицы портят. Подкармливать птиц надо в специально отведенных местах и не пускать на самотек.

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