С кем пойти в разведку: пять самых мощных в мире спецслужб

В мире XXI века, который характеризуют информационным (или постинформационным) обществом, сведения стоят все дороже.

Их добыча, а также анализ, обработка и часто последующее использование — задачи специальных служб. Мы выбрали пять лучших.

Основной в России является Служба внешней разведки (СВР). О деятельности СВР известно очень мало — это едва ли не самая засекреченная российская спецслужба. Ее руководство с неохотой раскрывает даже операции времен Великой Отечественной войны. На ниве шпионажа трудятся ФСБ, в чьи задачи входят контрразведка, антитеррор и охрана границ, Главное управление Генерального штаба — военная разведка Минобороны, Финразведка, занимающаяся деловой сферой. Российские спецслужбы входят в тройку лучших разведок мира. Даже в годы холодной войны Вашингтон не обвинял Москву во влиянии на американские выборы.

В США спецслужбы — тоже сообщество, и разведки активно конкурируют между собой за финансовые фонды, распределяемые Конгрессом. В сообщество входят Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство национальной безопасности (АНБ) и РУМО — разведка Пентагона, куда входят армейская и морская. Это не считая ряда агентств и бюро, которые также выполняют часть работы по шпионажу или его пресечению. Считается, что АНБ — наиболее мощная и влиятельная из служб США.

Моссад — внешняя разведка Израиля. Шабак — внутренняя контрразведка. Несмотря на то что обе службы невелики, порядка 1200–1500 кадровых сотрудников в каждой, израильтяне уверенно входят в пятерку самых профессиональных и жестких спецслужб мира.

Агентура Моссада рассеяна по всему миру, что дает возможность успешно находить и ликвидировать террористов.

Министерство госбезопасности (МГБ) КНР — мощнейшая объединенная спецслужба Китая. Таково мнение экспертов по шпионажу.

Часть китайских дипломатов по всему миру также состоят в кадрах МГБ, а многие представители диаспор в США, Европе, Юго-Восточной Азии считают за честь помогать Поднебесной добывать информацию, особенно промышленную.

Пакистанская межведомственная разведка ISI была создана в годы холодной войны при активнейшем участии ЦРУ США. В годы войны в Афганистане ISI помогала моджахедам и «попортила кровь» КГБ СССР. Позднее спецслужба превратилась в мощную самостоятельную структуру, которая сегодня обладает самой многочисленной агентурой в странах ислама.

Битые «короли»

Роберт Ханссен

Специальный агент ФБР США. Ему удавалось шпионить на СССР, а затем на Россию с 1979 до 2001 год! Работая в ФБР, где постоянно проверяют сотрудников, в том числе с применением детектора лжи. Чтобы вычислить Ханссена, понадобились три предателя-перебежчика из российского МИДа и СВР!

Олдрич Эймс

Бывший начальник отдела контрразведки ЦРУ, затем босс советского отдела Управления внешней контрразведки ЦРУ почти десять лет проработал на СССР. Его сведения позволили арестовать более десяти «кротов» США. В 1994 году Олдрич Эймс был арестован сотрудниками ФБР в Арлингтоне.

Олег Гордиевский

Сын сотрудника НКВД, служил в КГБ СССР. Во время первой же командировки в Данию (с 1966 по 1970 год) привлек внимание английских агентов. С 1974 по 1985 год тайно работал на британскую Ми-6 в рядах КГБ, сдал 31 агента. Кавалер британского ордена Св. Михаила и Георгия, на родине заочно приговорен к расстрелу.

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