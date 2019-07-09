Расписание электричек Ярославского направления изменится 13–14 июля
Представители Центральной пригородной пассажирской компании заявили, что в ближайшие выходные на одном из направлений МЖД поменяется расписание.
По словам пресс-службы ЦППК, на два дня изменится график движения электропоездов Ярославского направления.
— Изменится время отправления нескольких рейсов: 13 июля — в промежуток с 11:00 до 22:00, а 14 июля — с 5:50 до 6:30. На период работ отменены несколько рейсов Москва — Монино, Москва — Болшево, Москва — Щелково, Москва — Пушкино. Маршруты ряда экспрессов сокращены на участке Москва — Мытищи, — говорится в новости на сайте ЦППК.
Причина изменений в движении электричек — это проведение путевых работ на перегоне Мытищи — Лосиноостровская.
Читайте также: Расписание электричек Горьковского направления изменят на два дня