Аналитик оценил новые функции приложения «Инстаграм»
Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын поделился с Nation News своим мнением о нововведениях в социальной сети «Инстаграм».
Ранее глава компании «Инстаграм» Адам Моссери в своем блоге сообщил о двух новых функциях, которые будут доступны пользователям. Теперь появится возможность скрывать негативные комментарии от остальных подписчиков. Кроме того, если в комментарии система обнаружит выражения или слова, на которые ранее часто жаловались другие пользователи, она уточнит у человека, точно ли он хочет опубликовать это.
Эксперт отметил, что данные нововведения направлены на борьбу с онлайн-травлей. По его словам, новые функции дадут только профилактический эффект.
— Побороть проблему полностью с помощью этого алгоритма не получится, если кто-то захочет кого-то оскорбить, то он оскорбит. Но, возможно, это будет не так массово, — отметил эксперт.
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