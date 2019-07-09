ЦОДД опубликовал адреса расположения камер фотовидеофиксации
В Центре организации дорожного движения разместили адреса расположения всех камер фотовидеофиксации.
Московские автомобилисты могут их найти, посетив сайт организации.
— Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает, — подчеркнули в пресс-службе ЦОДД.
Вы просили - мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации): https://t.co/E8HoQhzFCT
P.S. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает. pic.twitter.com/gnY98fLJfS— ЦОДД (@gucodd) 9 июля 2019 г.
Добавим, что по данным столичной организации, в городе действует 2477 камер фотовидеофиксации.
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