Юрист объяснил, как работнику получить компенсацию, если ему не дали отпуск

В Роструде заявили, что отпуск сотрудника может быть перенесен на следующий год в том случае, когда он может негативно сказаться на ходе работы организации. Уточняется, что переносить отпуск можно в исключительных случаях и только с согласия работника. Кто может пострадать в первую очередь от отмены отпуска и как вернуть ранее потраченные на путевку деньги?





Почетный адвокат России Леонид Ольшанский в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что ни одна отрасль права так не далека от юридической науки и не связана с психологией, как трудовое право:

— Если отношения не выстроены, если человек будет тыкать в правовые отношения, его выжмут любой ценой, он работать не сможет. Если учреждение государственное, там строго соблюдается право. Если это ООО, девочка в палатке работает — день закончился, деньги дали (если дали).

Он объяснил, что отпуск могут отменить в связи с производственными обстоятельствами.

— В правоохранительных органах это как-то объяснимо, в обычной жизни реже. Отмена отпуска может быть в исключительных случаях. У нас есть промежуточная инстанция, сдирающая шкуру с недобросовестного работодателя, — трудовая инспекция.

Адвокат, член коллегии адвокатов «Камаев и партнеры» Алишер Захидов:

— Единственная разумная законная причина, по которой человека могут не отпустить в отпуск, — производственная необходимость. Это относится не к офисным работникам, а к тем, кто работает в больницах, занимается уборкой урожая и прочее. В период эпидемий, массовых отравлений, ЧП на производстве, в Иркутске, например, врачи работают в три смены.

Он объяснил, что делать тем, у кого были заранее куплены путевки, но их отпуск отменили:

— Ущерб от потери работодатель может возместить надбавками, премиями и прочими выплатами. Если нет, можно поставить вопрос о возмещении ущерба из-за потерянных денег за путевки через суд.

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