Исследователи назвали стоимость роскошной жизни в России
Определена средняя сумма, которая требуется россиянам для ведения роскошной жизни. Соответствующие данные были получены в результате исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Так, семье из трех человек для ведения роскошного образа жизни ежемесячно требуется 965 тысяч рублей. Эта сумма выше, чем аналогичная четыре года назад — тогда она составляла 950 тысяч рублей.
При этом для жителей столицы данная сумма выше. Москвичам для соответствующего уровня жизни потребуется в среднем 1,4 миллиона рублей в месяц, передает «Лента.ру».
Кроме того, сравнили запросы россиян на «нормальную» и «роскошную» жизнь. Они различаются в 12 раз. Согласно данным исследования, для нормальной жизни жителям России достаточно 78 тысяч рублей в месяц.
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