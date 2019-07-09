Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва
• 18:49 • 9 июля 2019
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Актриса проведет на съемках все лето
Фото: Кадр из фильм «Брак по-итальянски»
Итальянская актриса Софи Лорен согласилась сняться в фильме «Вся жизнь впереди» после продолжительного перерыва. Кадры кинодивы в новом образе распространились в Сети.
На фотографии Лорен предстала в необычном образе — на инвалидной коляске, без яркого макияжа и с растрепанной прической. Снимки сделаны в итальянском городе Бари. Актриса проведет на съемках все лето.
Картина «Вся жизнь впереди» основана на одноименном романе французского писателя Ромена Гари. В нем рассказывается история арабского мальчика, живущего в детском приюте. Другие детали фильма пока не разглашаются, пишет «Российская газета».
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