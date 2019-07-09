Антон Кульбачевский: Москва на первом месте в мире по числу зеленых насаждений

— Антон Олегович, какие важные новшества произошли в области охраны окружающей среды в столице за последние годы?

— Мы двигаемся в направлении, заданном Экологической политикой до 2030 года. К примеру, стремимся снизить количество выбросов в воздух от автомобилей на 30 процентов от уровня 2015 года. Чтобы не быть голословным, приведу в пример Московское центральное кольцо. Оно появилось в 2016 году и разгрузило несколько столичных магистралей, позволив в том числе снизить выбросы от автотранспорта. А недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Северо-Восточная хорда, которая сейчас строится, поможет снизить выбросы от автотранспорта на пять процентов.

— Ежедневно в Москве проводится мониторинг уровня загрязнения воздуха. Как в столице обстоят дела сейчас?

— Мы подсчитали, что за девять лет выбросы от автотранспорта снизились на 22 процента — в 2010 году насчитывалось порядка 1 миллиона тонн выбросов, а сегодня — уже 780 тысяч. Наши иностранные коллеги подтверждают, что мы опережаем в этом вопросе многие мегаполисы мира. Но нет предела совершенству — мы двигаемся дальше, чтобы сделать Москву еще чище и комфортней.

Система экологического мониторинга столицы может конкурировать с крупными мегаполисами мира. Нашим данным доверяют практически все подразделения ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное рейтинговое агентство (МРА), а также Росгидромет. Сегодня в разных районах Москвы работают 56 стационарных станций мониторинга атмосферного воздуха, а кроме того, есть четыре передвижных станции, которые выезжают после сигналов, поступающих на горячую линию. Кроме того, почти на каждом столичном предприятии есть датчики, контролирующие выбросы в атмосферу. Ежедневно мы проверяем не только уровень загрязнения воздуха, но и водные объекты, почвы и зеленые насаждения столицы. Мы реагируем на все вызовы мегаполиса.

— Повлияет ли программа «Мой район» на экологическую обстановку в столице?

— Конечно. Но чтобы создать комфортную среду и улучшить экологию в каждом районе, необходимо высаживать зеленые насаждения, очищать водоемы, организовывать больше общественных пространств. Общий эффект получить можно только тогда, когда учитывается каждый из этих аспектов.

В рамках программы «Мой район» важную роль играют также промышленные, энергетические и стратегические объекты. Они есть почти в каждом районе Москвы, и закрыть все невозможно. Чтобы снизить их негативное воздействие на экологию, требуется масштабная реконструкция.

Пример — табачная фабрика «Лиггетт-Дукат», которая ранее находилась на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное. Жители жаловались на большое количество табачных выбросов и неприятный запах. В результате компания закрыла производство в Москве, а освободившийся земельный участок будет использоваться с учетом потребностей города и жителей.

Другой пример улучшения экологической обстановки в районе — благоустройство Капотни, которое сейчас идет. Южная рокада, которая еще строится, разгрузит дороги и снизит выбросы в атмосферу. Также здесь реконструируется Московский нефтеперерабатывающий завод, что поможет снизить количество его выбросов на 90 процентов. А в скором времени появятся новые общественные пространства на набережных Москвы-реки. Это не может не сказаться на жизни района и города в целом. И это только некоторые примеры того, как программа «Мой район» повлияет на экологическую обстановку Москвы.

— Достаточно ли в столице зеленых насаждений? Сколько высадят в этом году?

— Зеленых насаждений в Москве хватает. Столица считается одним из самых «зеленых» мегаполисов мира, и мы этим очень гордимся. Сегодня около 50 процентов «старой Москвы» занято озелененными территориями. Наш основной принцип — сохранять природное наследие.

Мы продолжаем высаживать деревья по разным городским программам. Например, по программе «Миллион деревьев» высажено уже около 2,5 миллиона деревьев и кустарников начиная с осени 2013 года. Также весной 2019 года стартовала новая программа «Наше дерево», по которой уже более двух тысяч родителей новорожденных москвичей подали заявки на высадку деревьев осенью этого года. Напомню, до конца июля мы еще принимаем заявки на высадку в этом году, а затем начнем принимать заявки уже на весну будущего года.

— В сентябре пройдет Климатический форум, который уже становится традиционным. Какие меры принимает правительство Москвы для адаптации к изменениям климата?

— Мы стремимся максимально адаптировать инфраструктуру города. Мы понимаем, что потепление или похолодание — всегда нагрузка на экономику Москвы, прежде всего, на бюджет. И для нас важно быть готовыми к любым изменениям, будь то жара, холод, ураган, ливни.

— По сравнению с другими мегаполисами, какое место занимает Москва в экологических рейтингах?

— По числу зеленых насаждений Москва находится на первом месте; как я уже говорил, 50 процентов территорий города у нас «зеленые», имею в виду Москву в старых границах. Для сравнения: в Лондоне — 26 процентов, в Париже — 22 процентов, а в Пекине — около четырех. По качеству воздуха наши позиции сопоставимы. Но мы стараемся добиться дальнейшего улучшения, выполняем план, заданный президентом России Владимиром Путиным (нацпроект «Экология» предусматривает меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — прим. «ВМ»).

— Часто слышим, что в Центр передержки департамента передали то или иное дикое животное — от экзотических змей до обычных уток. Сколько сейчас животных в центре и какова их дальнейшая судьба?

— По последним данным, в Центре передержки находится около 700 разных особей. Там они в течение 40 дней проходят карантин, им оказывают ветеринарную помощь, если необходимо. Часто животные попадают к нам очень изможденными, но мы их лечим, помогаем восстановиться, а потом ищем новых хозяев. Вот сейчас ищем зоопарки для двух львов. Из всех диких кошек, которые попали в Центр передержки, остались только двое, остальных удалось пристроить в зоопарки — «добрые руки», как мы это называем.

Очень много в Центр передержки попадает обитателей нашей природной зоны, например, лис или диких птиц. Попадая в городскую среду, они зачастую испытывают стресс. Люди тоже не всегда понимают, как себя вести при встрече с диким животным. Поэтому мы занимаемся экологическом образованием и просвещением москвичей.

— А если говорить о содержании в квартире экзотических животных, что поможет снизить спрос на них?

— Только разъяснительная работа. Просвещение лучше начинать с детского возраста, поэтому мы проводим экологические уроки в школах, занятия в экоцентрах. Например, совместно с Департаментом образования столицы мы проводим уроки «Мама, купи слона!». Рассказываем школьникам, чем чревато содержание диких животных в домашних условиях. При этом мы стараемся проводить уроки так, чтобы они были интересны детям. На занятиях мы часто показываем видеоролик о том, как страдают животные при контрабандной перевозке. Как правило, 80 процентов животных не выживают.

Кроме того, сегодня весь черный рынок перешел в Интернет. Торговля экзотическими животными — на третьем месте после торговли наркотиками и оружием. Безусловно, в наших силах снизить спрос на диких животных. Именно просветительская работа поможет нам в этом.

— А как в целом оцениваете экологическую сознательность москвичей и что делает департамент, чтобы ее повысить?

— Экологическая сознательность москвичей растет. Это можно видеть, например, по активному участию в массовых экологических акциях, таких как «Час Земли», «На работу на велосипеде», «Разделяй и используй» и многих других.

Также это видно по участию москвичей в голосованиях на портале «Активный гражданин», в откликах на портале «Наш город», в краудсорсинговых проектах.

В 2017 году мы запустили краудсорсинг-проект, призванный защитить экзотических животных. Москвичи могли внести свои предложения, как нужно содержать диких животных в квартирах, контактных зоопарках и общественных местах. В обсуждении в рамках проекта участвовали несколько тысяч человек — для столь узконаправленной темы это колоссальная цифра.

Мы стараемся всегда быть открытыми для жителей, чтобы получить как можно больше откликов от них. Когда есть обратная связь, работать намного продуктивнее, мы можем принимать совместные решения.

СПРАВКА

Антон Олегович Кульбачевский родился в 1967 году в Москве. В 1989 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Трудовую деятельность начал в 1984 году в Вооруженных силах СССР. Руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы назначен в 2013 году.

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