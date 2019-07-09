Вторник 9 июля , 19:07
Дождь + 19 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Московский урбанистический форум – 2019

Антон Кульбачевский: Москва на первом месте в мире по числу зеленых насаждений

Мария Кафанова
• 19:15 • 9 июля 2019
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский подчеркнул, что для создания комфортной среды и улучшения экологии необходимо высаживать зеленые насаждения, очищать водоемы, а также организовывать больше общественных пространств
0
doc765byf7v6vatfni1cdi
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский подчеркнул, что для создания комфортной среды и улучшения экологии необходимо высаживать зеленые насаждения, очищать водоемы, а также организовывать больше общественных пространств
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Столичные власти стремятся сделать Москву комфортным и чистым городом: высаживают деревья, проводят благоустройство районов, реорганизуют промзоны и принимают меры, чтобы снизить количество выбросов от автомобилей. О том, какие экологические проекты сегодня реализуются в столице, в интервью «ВМ» в ходе Московского урбанистического форума рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

— Антон Олегович, какие важные новшества произошли в области охраны окружающей среды в столице за последние годы?

— Мы двигаемся в направлении, заданном Экологической политикой до 2030 года. К примеру, стремимся снизить количество выбросов в воздух от автомобилей на 30 процентов от уровня 2015 года. Чтобы не быть голословным, приведу в пример Московское центральное кольцо. Оно появилось в 2016 году и разгрузило несколько столичных магистралей, позволив в том числе снизить выбросы от автотранспорта. А недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Северо-Восточная хорда, которая сейчас строится, поможет снизить выбросы от автотранспорта на пять процентов.

— Ежедневно в Москве проводится мониторинг уровня загрязнения воздуха. Как в столице обстоят дела сейчас?

— Мы подсчитали, что за девять лет выбросы от автотранспорта снизились на 22 процента — в 2010 году насчитывалось порядка 1 миллиона тонн выбросов, а сегодня — уже 780 тысяч. Наши иностранные коллеги подтверждают, что мы опережаем в этом вопросе многие мегаполисы мира. Но нет предела совершенству — мы двигаемся дальше, чтобы сделать Москву еще чище и комфортней.

Система экологического мониторинга столицы может конкурировать с крупными мегаполисами мира. Нашим данным доверяют практически все подразделения ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное рейтинговое агентство (МРА), а также Росгидромет. Сегодня в разных районах Москвы работают 56 стационарных станций мониторинга атмосферного воздуха, а кроме того, есть четыре передвижных станции, которые выезжают после сигналов, поступающих на горячую линию. Кроме того, почти на каждом столичном предприятии есть датчики, контролирующие выбросы в атмосферу. Ежедневно мы проверяем не только уровень загрязнения воздуха, но и водные объекты, почвы и зеленые насаждения столицы. Мы реагируем на все вызовы мегаполиса.

— Повлияет ли программа «Мой район» на экологическую обстановку в столице?

— Конечно. Но чтобы создать комфортную среду и улучшить экологию в каждом районе, необходимо высаживать зеленые насаждения, очищать водоемы, организовывать больше общественных пространств. Общий эффект получить можно только тогда, когда учитывается каждый из этих аспектов.

В рамках программы «Мой район» важную роль играют также промышленные, энергетические и стратегические объекты. Они есть почти в каждом районе Москвы, и закрыть все невозможно. Чтобы снизить их негативное воздействие на экологию, требуется масштабная реконструкция.

Пример — табачная фабрика «Лиггетт-Дукат», которая ранее находилась на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное. Жители жаловались на большое количество табачных выбросов и неприятный запах. В результате компания закрыла производство в Москве, а освободившийся земельный участок будет использоваться с учетом потребностей города и жителей.

Другой пример улучшения экологической обстановки в районе — благоустройство Капотни, которое сейчас идет. Южная рокада, которая еще строится, разгрузит дороги и снизит выбросы в атмосферу. Также здесь реконструируется Московский нефтеперерабатывающий завод, что поможет снизить количество его выбросов на 90 процентов. А в скором времени появятся новые общественные пространства на набережных Москвы-реки. Это не может не сказаться на жизни района и города в целом. И это только некоторые примеры того, как программа «Мой район» повлияет на экологическую обстановку Москвы.

— Достаточно ли в столице зеленых насаждений? Сколько высадят в этом году?

— Зеленых насаждений в Москве хватает. Столица считается одним из самых «зеленых» мегаполисов мира, и мы этим очень гордимся. Сегодня около 50 процентов «старой Москвы» занято озелененными территориями. Наш основной принцип — сохранять природное наследие.

Мы продолжаем высаживать деревья по разным городским программам. Например, по программе «Миллион деревьев» высажено уже около 2,5 миллиона деревьев и кустарников начиная с осени 2013 года. Также весной 2019 года стартовала новая программа «Наше дерево», по которой уже более двух тысяч родителей новорожденных москвичей подали заявки на высадку деревьев осенью этого года. Напомню, до конца июля мы еще принимаем заявки на высадку в этом году, а затем начнем принимать заявки уже на весну будущего года.

— В сентябре пройдет Климатический форум, который уже становится традиционным. Какие меры принимает правительство Москвы для адаптации к изменениям климата?

— Мы стремимся максимально адаптировать инфраструктуру города. Мы понимаем, что потепление или похолодание — всегда нагрузка на экономику Москвы, прежде всего, на бюджет. И для нас важно быть готовыми к любым изменениям, будь то жара, холод, ураган, ливни.

14:05 5 июля 2019

Антон Кульбачевский на Московском урбанистическом форуме – 2019

— По сравнению с другими мегаполисами, какое место занимает Москва в экологических рейтингах? 

— По числу зеленых насаждений Москва находится на первом месте; как я уже говорил, 50 процентов территорий города у нас «зеленые», имею в виду Москву в старых границах. Для сравнения: в Лондоне — 26 процентов, в Париже — 22 процентов, а в Пекине — около четырех. По качеству воздуха наши позиции сопоставимы. Но мы стараемся добиться дальнейшего улучшения, выполняем план, заданный президентом России Владимиром Путиным (нацпроект «Экология» предусматривает меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — прим. «ВМ»). 

— Часто слышим, что в Центр передержки департамента передали то или иное дикое животное — от экзотических змей до обычных уток. Сколько сейчас животных в центре и какова их дальнейшая судьба?

— По последним данным, в Центре передержки находится около 700 разных особей. Там они в течение 40 дней проходят карантин, им оказывают ветеринарную помощь, если необходимо. Часто животные попадают к нам очень изможденными, но мы их лечим, помогаем восстановиться, а потом ищем новых хозяев. Вот сейчас ищем зоопарки для двух львов. Из всех диких кошек, которые попали в Центр передержки, остались только двое, остальных удалось пристроить в зоопарки — «добрые руки», как мы это называем.

Очень много в Центр передержки попадает обитателей нашей природной зоны, например, лис или диких птиц. Попадая в городскую среду, они зачастую испытывают стресс. Люди тоже не всегда понимают, как себя вести при встрече с диким животным. Поэтому мы занимаемся экологическом образованием и просвещением москвичей.

— А если говорить о содержании в квартире экзотических животных, что поможет снизить спрос на них?

— Только разъяснительная работа. Просвещение лучше начинать с детского возраста, поэтому мы проводим экологические уроки в школах, занятия в экоцентрах. Например, совместно с Департаментом образования столицы мы проводим уроки «Мама, купи слона!». Рассказываем школьникам, чем чревато содержание диких животных в домашних условиях. При этом мы стараемся проводить уроки так, чтобы они были интересны детям. На занятиях мы часто показываем видеоролик о том, как страдают животные при контрабандной перевозке. Как правило, 80 процентов животных не выживают.

Кроме того, сегодня весь черный рынок перешел в Интернет. Торговля экзотическими животными — на третьем месте после торговли наркотиками и оружием. Безусловно, в наших силах снизить спрос на диких животных. Именно просветительская работа поможет нам в этом.

— А как в целом оцениваете экологическую сознательность москвичей и что делает департамент, чтобы ее повысить?

— Экологическая сознательность москвичей растет. Это можно видеть, например, по активному участию в массовых экологических акциях, таких как «Час Земли», «На работу на велосипеде», «Разделяй и используй» и многих других.

Также это видно по участию москвичей в голосованиях на портале «Активный гражданин», в откликах на портале «Наш город», в краудсорсинговых проектах.

В 2017 году мы запустили краудсорсинг-проект, призванный защитить экзотических животных. Москвичи могли внести свои предложения, как нужно содержать диких животных в квартирах, контактных зоопарках и общественных местах. В обсуждении в рамках проекта участвовали несколько тысяч человек — для столь узконаправленной темы это колоссальная цифра.

Мы стараемся всегда быть открытыми для жителей, чтобы получить как можно больше откликов от них. Когда есть обратная связь, работать намного продуктивнее, мы можем принимать совместные решения.

СПРАВКА

Антон Олегович Кульбачевский родился в 1967 году в Москве. В 1989 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Трудовую деятельность начал в 1984 году в Вооруженных силах СССР. Руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы назначен в 2013 году.

Читайте также: Максим Гаман: Уже более 3,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Владимир Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины
19:169 июля 2019
В мире
Сергей Собянин поделился успехами столичных школьников
19:099 июля 2019
Город
Студентка потеряла сознание во время встречи с Владимиром Путиным
19:059 июля 2019
Общество
Владимир Путин назвал сближение России и Украины неизбежным
18:479 июля 2019
Внешняя политика
АМПП попросил водителей не парковаться на местах для автобусов
18:429 июля 2019
Город
Подлинность российских банкнот можно будет определить с помощью приложения
18:289 июля 2019
Общество
Суд отправил на принудительное лечение бросавшего банки с зажигательной смесью у здания СФ
18:199 июля 2019
Закон
Генпрокуратура сообщила об улучшении ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве
18:199 июля 2019
Транспорт
Исследователи назвали стоимость роскошной жизни в России
18:059 июля 2019
Общество
Юрист объяснил, как работнику получить компенсацию, если ему не дали отпуск
18:029 июля 2019
Общество
Лавров пожелал Зеленскому избавиться от «наследия режима Порошенко»
17:479 июля 2019
Внешняя политика
ЦОДД опубликовал адреса расположения камер фотовидеофиксации
17:469 июля 2019
Транспорт
Эксперты назвали наиболее частый способ кражи денег с банковских карт
17:449 июля 2019
Общество
Позицию Владимира Путина по санкциям поддержали в МИД Грузии
17:279 июля 2019
Внешняя политика
ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро во вторник вечером
17:079 июля 2019
Город
Гитару Джима Моррисона выставили на аукцион
16:539 июля 2019
Музыка
«Протест и недоумение»: Москалькова прокомментировала слова священника о женском уме
16:439 июля 2019
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 9 июля
16:429 июля 2019
Город
Более 400 российских пилотов были отстранены от полетов за год
16:389 июля 2019
Общество
Детскую зону Московского зоопарка откроют этим летом
16:249 июля 2019
Город
Владимир Путин отреагировал на оскорбления грузинского журналиста
16:249 июля 2019
Внешняя политика
«Это отвратительный поступок»: Лещенко прокомментировал выходку грузинского ведущего
16:249 июля 2019
Звезды
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии
15:579 июля 2019
Внешняя политика
Движение транспорта поменяется 13–21 июля из-за закрытия участка Сокольнической линии
15:509 июля 2019
Транспорт
Ученый нашел общее у мужчины и гриба
15:489 июля 2019
Общество
Новый медицинский центр построят в Раменках
15:449 июля 2019
Город
Вячеслав Володин сравнил российское и грузинское вино
15:439 июля 2019
Общество
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
15:199 июля 2019
Внешняя политика
Национальный космический центр получит свой облик после архитектурного конкурса
14:529 июля 2019
Город
Сергей Собянин пригласил горожан на празднование Дня московского транспорта
14:489 июля 2019
Транспорт
Более 20 площадок добавили в программу реновации в 2019 году
14:429 июля 2019
Город
Метеоролог назвал сложной ситуацию с гречихой в России
14:379 июля 2019
Потребление
Итальянцы могут построить центр спортивной медицины в Москве
14:379 июля 2019
Город
Посвященный донорству крови поезд запустили в метро
14:369 июля 2019
Город
Жириновский прокомментировал инцидент на «Рустави 2»
14:269 июля 2019
Общество
Нацсовет по телевидению Украины проверит канал NewsOne из-за телемоста с РФ
14:229 июля 2019
Происшествия
Настройку органа в зале «Зарядье» завершат до конца года
14:229 июля 2019
Город
Песков заявил, что Кремль еще не принял решение по Грузии
14:179 июля 2019
Внешняя политика
Президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина ведущим
14:039 июля 2019
Внешняя политика
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый август
13:539 июля 2019
Общество
Рейтинг канала «Рустави 2» вырос после оскорблений ведущего в адрес Путина
13:429 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Жидкин: К 2023 году введем в эксплуатацию 300 километров дорог
13:409 июля 2019
Город
Фестиваль садов и цветов пройдет в парке Музеон
13:269 июля 2019
Город
Сборник терминов «русской агрессии» создали на Украине
13:259 июля 2019
Курьезы
Вильфанд: Июль в столице будет холоднее июня с вероятностью 90 процентов
13:259 июля 2019
Город
Госдума посоветовала правительству запретить ввоз вина и воды из Грузии
13:249 июля 2019
Внешняя политика
Минсельхоз заявил об огромном ущербе от массового вымирания пчел в России
13:059 июля 2019
Общество
На выборах в Мосгордуму можно будет проголосовать через браузеры «Яндекс» и «Спутник»
12:599 июля 2019
Город
Жириновский накричал на журналистов из-за отсутствия вопросов
12:559 июля 2019
Общество
Лукашенко пожаловался на «забывчивость» Медведева в вопросах интеграции
12:519 июля 2019
Внешняя политика
Территорию вокруг станции «Юго-Восточная» благоустроят
12:499 июля 2019
Город
Московские школьники и студенты взяли 92 «золота» на чемпионате «Молодые профессионалы»
12:449 июля 2019
Город
Система сигналов, снижающая вероятность авиакатастроф, создана в России
12:349 июля 2019
Технологии
Сверхзвуковой деловой самолет «Туполев» испытают в 2019 году
12:249 июля 2019
Общество
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
12:229 июля 2019
Происшествия
Подростка из Нигерии обокрали на остановке в Москве
12:199 июля 2019
Происшествия
Россияне рассказали о своем отношении к продлению программы маткапитала
12:169 июля 2019
Общество
Эксперт: Мюллер из-за своего расследования попал в «политическую мясорубку»
12:049 июля 2019
Внешняя политика
Женщина скончалась во время операции в одной из столичных клиник
12:049 июля 2019
Происшествия
Депутаты одобрили идею о праве воспитателей работать в детсадах без образования
11:579 июля 2019
Общество
Сергей Левкин: 26 соцобъектов ввели в эксплуатацию в этом году
11:539 июля 2019
Город
Завершено сооружение ограждающих конструкций вестибюля станции БКЛ «Стромынка»
11:479 июля 2019
Город
Канал «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина ведущего
11:439 июля 2019
Общество
Нотариусы в России смогут дистанционно удостоверять сделки
11:439 июля 2019
Общество
Forbes подсчитал потери Грузии от новых российских санкций
11:369 июля 2019
Внешняя политика
Военный суд приговорил к колонии трех человек за попытку теракта в Московском регионе
11:369 июля 2019
Происшествия
Канал NewsOne расценил акцию радикалов как попытку запугать журналистов
11:299 июля 2019
В мире
Оливер Стоун взял интервью у Владимира Путина для фильма о кризисе на Украине
11:249 июля 2019
Общество
Эксперт считает угрозу дефолта США признаком глобальных проблем
11:239 июля 2019
Бизнес
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 9 июля
11:239 июля 2019
Город
Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
11:069 июля 2019
Город
Риелторы посоветовали владельцам жилья в Москве снизить цены на аренду
11:059 июля 2019
Город
Пятиклассник из Красноярска получил собаку в подарок от Путина
10:509 июля 2019
Общество
Forbes составил топ самых богатых депутатов и чиновников России
10:469 июля 2019
Общество
Марки с изображением Путина и Ким Чен Ына выпустили в Северной Корее
10:219 июля 2019
Внешняя политика
Развод конных и пеших караулов Президентского полка отменили на 13 июля
10:189 июля 2019
Армия
Московский детский музыкальный театр имени Сац реконструируют к 2021 году
10:069 июля 2019
Город
Россияне назвали идеальную продолжительность своего отпуска
10:069 июля 2019
Общество
Завершилась реконструкция исторического здания в Замоскворечье
09:559 июля 2019
Город
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании
09:509 июля 2019
Город
Уникальные модели барельефов нашли реставраторы павильона «Биология»
09:419 июля 2019
Город
Дождь с грозой пройдет на территории Москвы 9 июля
09:319 июля 2019
Город
Собчак выступила в защиту Путина после оскорблений грузинского ведущего
09:279 июля 2019
Общество
Россиянам напомнили о правах при задержке и отмене рейсов в аэропорту
09:129 июля 2019
Общество
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
08:599 июля 2019
Здоровье
Парк Люблино благоустроят до конца лета
08:589 июля 2019
Город
Конфликт у кафе на востоке Москвы закончился убийством человека
08:589 июля 2019
Происшествия
Жителей Магадана будут штрафовать за кормление голубей на 5 тысяч рублей
08:579 июля 2019
Общество
Ветеринары назвали продукты, которые могут убить голубей
08:529 июля 2019
Животные
Муж кассирши из Башкирии проиграл похищенные ею 20 миллионов рублей
08:369 июля 2019
Общество
«Росконтроль» назвал самую полезную и дешевую воду без газа
08:229 июля 2019
Товары
Пассажиров метро начали предупреждать о переходах на МЦД
08:229 июля 2019
Город
Роспотребнадзор перечислил самые опасные сферы деятельности в России
08:059 июля 2019
Рынок труда
Аналитики предупредили о риске дефолта США в сентябре 2019 года
07:559 июля 2019
В мире
Колледжи Москвы выпустили 17 тысяч специалистов в 2019 году
07:479 июля 2019
Город
Более десяти веранд здоровья открыли в Москве
07:269 июля 2019
Город
Психолог раскрыл природу анорексии
06:539 июля 2019
Здоровье
Роструд перечислил основания отказа в предоставлении отпуска
06:299 июля 2019
Рынок труда
Названы страны, в которых опасно использовать банкоматы
06:129 июля 2019
Общество
Самострой демонтировали в Капотне
05:539 июля 2019
Город
Теплая погода с кратковременными дождями ждет москвичей во вторник
05:349 июля 2019
Город
Ученые усомнились в пользе пищевых добавок и диет
05:169 июля 2019
Здоровье
Маршруты автобусов на северо-востоке Москвы изменят с 9 июля
04:559 июля 2019
Транспорт
СМИ рассказали о планах правительства повысить акцизы на вино
04:359 июля 2019
Потребление
Московский диетолог рассказала о правилах употребления экзотических блюд
04:179 июля 2019
Здоровье
Почти половина россиян выступили против запрета смартфонов в школах
03:559 июля 2019
Общество
Малахов призвал Зеленского защитить украинских журналистов
03:379 июля 2019
Внешняя политика
Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей
03:219 июля 2019
Потребление
Центробанк назвал главный фактор риска при использовании гаджетов
02:369 июля 2019
Технологии
Авария затруднила движение на Кутузовском проспекте
01:489 июля 2019
Происшествия
Московские ученые представили инновационный метод диагностики рака
01:479 июля 2019
Здоровье
Сборная России по боксу получила нового главного тренера
00:549 июля 2019
Спорт
Мотоциклист попал в больницу после аварии на востоке Москвы
00:379 июля 2019
Происшествия
Госинспекция добилась сноса незаконной пристройки к дому на Соколе
00:199 июля 2019
Город
Свыше 30 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:568 июля 2019
Транспорт
Аэропорт Шереметьево рассказал о мерах по нормализации ситуации с багажом
23:358 июля 2019
Город
Водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц Москвы
23:188 июля 2019
Транспорт
Сенатор оценил желание Зеленского прекратить войну в Донбассе
22:498 июля 2019
Внешняя политика
Эксперты предложили технологию защиты электронного голосования
22:408 июля 2019
Город
Подозреваемые в кражах у пенсионерок задержаны столичной полицией
22:118 июля 2019
Происшествия
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Никита Миронов

Пересядем из метро на «Иволги»

Елена Булова

Куда ушло поколение романтиков

Виктория Федотова

Заявления протоиерея Смирнова о женской глупости потеряли...

Анатолий Сидоров

Романтики с большой дороги

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Летом можно многому научиться

Александр Хохлов

Габунию могут готовить к роли жертвенного агнца...

Оксана Крученко

Местечковость больше не «фу»

Екатерина Рощина

«Вертолетное такси» скоро изобретут. И полетим...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER