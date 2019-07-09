Владимир Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины
• 19:16 • 9 июля 2019
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Украинский лидер подчеркнул, что праздник все же состоится, но будет проведен в другом формате
Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить проведение военного парада в День независимости страны в связи с высокой стоимостью мероприятия. Взамен этого украинский лидер предложил выделить 300 миллионов гривен на премии украинским военнослужащим. Соответствующее видеообращение президент опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
— Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии, — заявил Владимир Зеленский.
При этом украинский лидер подчеркнул, что праздник все же состоится, но будет проведен в другом формате.
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