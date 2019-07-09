Дореволюционный жилой дом в столичном Замоскворечье отремонтируют
• 19:31 • 9 июля 2019
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Восстановительные работы выполнят по всему дому
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В районе Замоскворечье планируют провести капитальный ремонт в пятиэтажном жилом доме, который построили в 1906 году.
О запланированных работах сообщили представители Москомэкспертизы.
Специалисты, как ожидается, заменят тамбурные двери, уложат керамическую плитку и покрасят стены, потолки.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что в подъездах отремонтируют металлические ограждения, а также установят новые деревянные поручни.
Помимо того, в этом здании утеплят чердак.
Уточняется, что в этом здании будет еще обновление инженерных сетей. Так, после всех выполненных работ планировка помещений и архитектурные решения фасадов сохранятся.
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