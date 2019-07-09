Психотерапевт Мазда Адли: Стресс в большом городе — врожденная болезнь

Жизнь в мегаполисе неразрывно связана со спешкой и стрессами, большой город требует от человека уметь подстраиваться под обстоятельства и быстро реагировать на любые перемены. Психотерапевт, автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли в ходе Московского урбанистического форума рассказал в интервью корреспонденту «ВМ» о том, что поможет людям, живущим в мегаполисе, справиться с постоянными тревогами.

— Мазда, вы часто говорите о том, что стресс в большом городе — это неизбежность. Уровень стресса в разных мегаполисах мира одинаковый или зависит от конкретного города?

— Уровень стресса во всех мегаполисах примерно одинаковый — это социальный стресс, который возникает из-за жизни на плотно населенной территории. Однако в разных городах по-своему обустроена инфраструктура — например, рекреационные пространства, где люди могут отдохнуть, а также медицина и прочие аспекты, которые помогают жителям чувствовать себя легче и психологически, и физически.

— Кто больше всего страдает от стресса в большом городе?

— Все люди в мегаполисе так или иначе этому подвержены. Но тяжелее всего приходится жителям города, которые находятся в социальной изоляции, которые чувствуют себя одинокими. Таким людям стресс может нанести существенный вред здоровью. И нужно им помогать и поддерживать.

— Что поможет если не избавиться от вечного стресса, то хотя бы снизить его давление?

— Важно, чтобы в больших городах было больше мест, где можно отдохнуть и телом, и душой. Я говорю о парках и публичных местах. Так, например, в Москве есть парк Горького, который с каждым годом развивается и приспосабливается под нужды горожан. Такие места, как парк Горького, людям очень важны, ведь именно там они могут отдохнуть от городской суеты, прогуляться, встретиться с друзьями. И это действительно помогает избавиться на время от стресса.

— Знаете ли вы о московских проектах, которые помогают избавиться от стресса?

— Я был очень удивлен тому, что Москва — по-настоящему «зеленый» мегаполис. Я не ожидал этого. Как я выяснил, здесь за последние пять–семь лет посадили очень много деревьев в разных местах. И, на мой взгляд, это очень хорошая и правильная инициатива. Потому что «зеленые» пространства помогают людям справиться со стрессом и тревогами.

— И все же, можно ли жить в мегаполисе и не испытывать стресс?

— К сожалению, нет. Стресс в большом городе — это врожденная болезнь. Стресс и мегаполис — это брат и сестра. Виды стресса бывают разными, например, раздражение от переполненного людьми самолета или автобуса. Но стресс в городе способен сводить людей с ума. Поэтому необходимо создавать условия, чтобы его побороть.

СПРАВКА

Мазда Адли родился в Кельне в 1969 году в семье иранского дипломата. После изучения медицины в Бонне, Вене и Париже и защиты диссертации на кафедре неврологии стал научным сотрудником и ассистентом доктора на кафедре психиатрии и психотерапии Свободного университета Берлина. С 2010 года возглавляет Берлинскую клинику имени Флиднера — центр психиатрии, психотерапии и психосоматической медицины.

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