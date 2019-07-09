Утечку радиации обнаружили на затонувшей в Норвегии советской подлодке
Ученые из Норвегии и России обнаружили превышение уровня радиации в сто тысяч раз в районе, где затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец». Соответствующей информацией в эфире телеканала TV2 поделилась руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.
Исследователи отправились к месту нахождения затонувшей подлодки для того, чтобы провести замеры уровней загрязнения и выяснить экологическую обстановку. Для этого были взяты пробы из вентиляционного отверстия, которое расположено в непосредственной близости с реактором. Подчеркивается, что данные о превышении уровня радиации в сто тысяч раз являются предварительными.
— Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернемся домой, — заявила Хильда Элиза Хелдаль.
По словам ученого, утечка радиации не представляет опасности для рыболовства в данном районе, передает РИА Новости.
Субмарина, затонувшая 30 лет назад, лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Москва и Осло проводят исследования в районе гибели «Комсомольца» на протяжении многих лет.
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