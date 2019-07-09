Эксперты назвали недорогие курорты для отдыха в начале августа
Стали известны наиболее бюджетные курорты в начале августа. Соответствующий рейтинг представила аналитическая служба АТОР.
Эксперты проанализировали минимальные цены на турпакеты для двоих, которые включают авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховку и продолжительность отдыха десять дней.
Тройку лидеров составили российские курорты. На первом месте расположился Крым. Отдохнуть здесь можно в среднем за 32 тысячи рублей на двоих. Второе место досталось Сочи, в котором отдых будет стоить 35,5 тысячи рублей. Топ-3 замыкает Анапа — стартовая цена на туры составляет почти 40 тысяч рублей.
Также в рейтинг вошли курорты Болгарии, Греции, Турции, Кипра, Италии, Черногории, Туниса, Испании и Хорватии, сообщает АТОР.
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